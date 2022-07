Agencja Wywiadu przechwyciła kolejne rozmowy rosyjskich żołnierzy

- W nagraniu przechwyconej rozmowy żołnierz, który brał udział w agresji, krytycznie ocenia sytuację w armii, skarży się na prowizoryczne działania dowódców, co w jego opinii powoduje duże straty wśród żołnierzy - wskazał Żaryn.

Rosyjski żołnierz: z naszego plutonu zostały trzy osoby

Podkreślił, że mężczyzna wspomina, iż decyzja Kremla o rozpoczęciu wojny przeciwko Ukrainie kosztowała życie wielu Rosjan. Rosyjskie oddziały zostały rozbite przez obrońców Ukrainy. - Chłopaków, z którymi jeździłem, już nie ma. (…) Z naszego plutonu zostały trzy osoby - mówi do swojego rozmówcy.

Żaryn zwrócił uwagę, że zdaniem Rosjanina działania wojenne przeciwko Ukrainie były źle przygotowane, za co płacą żołnierze. - Ze wszystkimi, którzy jeździli, nie jest dobrze - albo ranni, albo ciężko ranni - przekazuje w przejętej przez wywiad rozmowie.

Mówi też o złych decyzjach dowódców i narzeka na ich morale i profesjonalizm, które mają być bardzo niskie. Wspomina, że w jednym z jego oddziałów "zastępca dowódcy zgubił żołnierza". - Trzeciego dnia znaleźli go czołgiści - opisuje zdarzenia Rosjanin.

Rzecznik podkreślił, że żołnierz w rozmowie stwierdza, iż prawdziwy obraz wojny, jaką Kreml prowadzi przeciwko Ukrainie, jest daleki od propagandowych przekazów. - Wprost zniechęca on wszystkich do zaciągania się do oddziałów walczących na froncie - zwrócił uwagę Żaryn. Żołnierz mówi: "jeśli u ludzi obudził się heroizm - niech jeżdżą tam, wtedy pogadamy".