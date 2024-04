Na terenie okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej doszło do ataku dronów - przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. W komunikacie MAEA nie wskazano, która strona wojny w Ukrainie stoi za tym działaniem.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała w niedzielnym wpisie na platformie X, że na terenie okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej doszło do ataku dronów.

"Stwierdzono jedną ofiarę. Uszkodzenia bloku 6 nie zagroziły bezpieczeństwu jądrowemu, ale jest to poważny incydent, który może naruszyć integralność systemu bezpieczeństwa reaktora" – oznajmiła MAEA. Wcześniej poinformowano o ataku, ale nie wskazano, która ze stron wojny w Ukrainie za tym stoi.

"Takie lekkomyślne ataki znacznie zwiększają ryzyko poważnej awarii nuklearnej"

Głos w sprawie zabrał też szef MAEA Rafael Grossi. "Dzisiaj, po raz pierwszy od listopada 2022 roku i po tym, jak przedstawiłem pięć głównych zasad unikania poważnej awarii jądrowej z konsekwencjami radiologicznymi, Misja Wsparcia MAEA w Zaporożu potwierdziła, że miały miejsce co najmniej trzy bezpośrednie uderzenia w główne konstrukcje płaszcza ochronnego reaktora elektrowni. Coś takiego nie powinno mieć miejsca" - napisał na platformie X.

"Zdecydowanie wzywam decydentów wojskowych do powstrzymania się od wszelkich działań naruszających podstawowe zasady ochrony obiektów jądrowych" – dodał szef MAEA i podkreślił, że jest to jawne naruszenie podstawowych zasad ochrony największej elektrowni jądrowej w Europie. "Takie lekkomyślne ataki znacznie zwiększają ryzyko poważnej awarii nuklearnej i należy je natychmiast powstrzymać" – zaznaczył.

Rosja oskarża Ukrainę

Jak podał Reuters, Rosja o atak oskarżyła Ukrainę. Rosyjski państwowy nuklearny koncern energetyczny Rosatom poinformował, że w ataku dronów rannych zostało trzech ludzi. Zaapelował też do krajów UE oraz do MAEA, by "kategorycznie potępili eskalację wokół największej w Europie centrali nuklearnej". Z kolei ukraiński wywiad oświadczył, że "Ukraina nie bierze udziału w żadnych zbrojnych prowokacjach na terenie elektrowni atomowej w Zaporożu, nielegalnie okupowanej przez Rosję".