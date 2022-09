Rosjanie próbują zniszczyć zaporę Peczenihy. "Celem jest sprowokowanie klęski humanitarnej w Ukrainie"

Rosjanie od kilku dni bombardują i próbują zniszczyć zaporę na Zalewie Peczeniskim - we wtorek poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. To olbrzymi zbiornik będący głównym źródłem wody dla całego Charkowa i okolic. Jego zniszczenie może mieć katastrofalne skutki. - To kolejny atak na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie, który ma osłabić zimą morale Ukraińców - ocenia ekspert.

Rzecznik sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych we wtorek wieczorem podsumowywał przebieg działań na froncie przez ostatnią dobę. Mówił m.in. o 7 rosyjskich atakach rakietowych i 20 atakach powietrznych, zarówno na cele wojskowe jak i cywilne. - Okupanci próbowali zniszczyć zaporę na Zalewie Peczeniskim przy osadzie Peczenihy, ale nie udało im się to - dodał.

Zapora koło Charkowa

Zniszczenie przez Rosjan zapory na tak olbrzymim zalewie i uwolnienie zgromadzonej w nim wody miałoby katastrofalne skutki. Lokalne władze już wezwały wszystkich mieszkających w pobliżu zapory do monitorowania przez całą dobę wydawanych komunikatów i bycie gotowym do ewakuacji w każdej chwili. "Istnieje zagrożenie, że wróg zniszczy zaporę elektrowni wodnej Peczenihy. Katastrofalne zalanie terenów w dole rzeki może spowodować stan nadzwyczajny", poinformowano w komunikacie.

Osłabić morale Ukraińców

Dlaczego jednak Rosjanie chcą zniszczyć zaporę Peczenihy? - To kolejny atak na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie, który ma osłabić morale Ukraińców - uważa Tadeusz Iwański. - Rosjanie do czasu kontrofensywy w obwodzie charkowskim nie niszczyli w sposób systematyczny cywilnej infrastruktury krytycznej. Były pojedyncze ataki mające utrudnić dostawy zachodniego uzbrojenia i logistykę ukraińskich sił zbrojnych, uderzano więc na przykład na składy paliw, węzły kolejowe. Ale nie było zaplanowanych i konsekwentnych ataków na cywilną infrastrukturę krytyczną w Ukrainie - mówi.

Konsekwencje trudne do przewidzenia

Zniszczenie samej zapory Peczenihy może mieć poważne, choć regionalne konsekwencje dla setek tysięcy ludzi. Jednak konsekwencje systematycznego niszczenia ukraińskich elektrowni, zapór czy linii przesyłowych w Ukrainie będą bardzo trudne do przewidzenia. - Jeżeli te rosyjskie ataki na cywilną infrastrukturę krytyczną będą skuteczne, to do końca nie wiemy jakie będą one miały skutek - przyznaje Tadeusz Iwański.