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Świat

"Akt terroru" na Morzu Czarnym. Wzrosła liczba ofiar

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statek
Rosja zaatakowała statek "Golden Leo" w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
W wyniku rosyjskiego ataku na statek przewożący zboże zginęło 10 osób - przekazał Reuters. Statek "Golden Leo" został trafiony przez pociski manewrujące w niedzielę na Morzu Czarnym. Atak potępiła Ukraina, nazywając go "aktem terroru".

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na statek przewożący zboże wzrosła do dziesięciu - podał w poniedziałek Reuters, powołując się na ukraińskie władze portowe. Wcześniej informowano, że zginęło sześć osób, a cztery uznano za zaginione. Osiem osób zostało uratowanych.

Do ostrzału statku "Golden Leo", pływającego pod banderą Gwinei Bissau, doszło w niedzielę na Morzu Czarnym, w pobliżu Odessy. Statek, należący do tureckiej firmy, został trafiony trzema pociskami manewrującymi Ch-59 lub Ch-69. Na nagranych z lądu filmach widać unoszące się nad nim kłęby dymu. Załogę stanowili obywatele Syrii i Indii.

Zaatakowany statek "Golden Leo" na Morzu Czarnym
Zaatakowany statek "Golden Leo" na Morzu Czarnym
Źródło zdjęcia: Reuters

Ukraina potępiała atak na statek

Działania Rosji potępiła ukraińska marynarka wojenna. "Atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, jest aktem terroru wymierzonym w cywilną żeglugę i naruszeniem norm prawa międzynarodowego" - napisano w oświadczeniu.

Odessa i inne ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie celami ataków rosyjskich dronów oraz pocisków manewrujących i balistycznych. Do poprzedniego ataku na infrastrukturę portową Odessy doszło w piątek.

Rosja regularnie ostrzeliwuje też statki, w tym zwłaszcza transportujące zboża. Eksport zbóż drogą morską jest ważnym źródłem dochodów dla ukraińskiej gospodarki. Pod koniec czerwca rosyjskie drony zaatakowały turecki statek towarowy płynący pod banderą Panamy, zabijając jedną osobę.

Źródło: PAP
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Tagi:
OdessaMorze CzarneRosjaWojna w Ukrainie
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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