Świat "Akt terroru" na Morzu Czarnym. Wzrosła liczba ofiar Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rosja zaatakowała statek "Golden Leo" w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na statek przewożący zboże wzrosła do dziesięciu - podał w poniedziałek Reuters, powołując się na ukraińskie władze portowe. Wcześniej informowano, że zginęło sześć osób, a cztery uznano za zaginione. Osiem osób zostało uratowanych.

Do ostrzału statku "Golden Leo", pływającego pod banderą Gwinei Bissau, doszło w niedzielę na Morzu Czarnym, w pobliżu Odessy. Statek, należący do tureckiej firmy, został trafiony trzema pociskami manewrującymi Ch-59 lub Ch-69. Na nagranych z lądu filmach widać unoszące się nad nim kłęby dymu. Załogę stanowili obywatele Syrii i Indii.

Zaatakowany statek "Golden Leo" na Morzu Czarnym Źródło zdjęcia: Reuters

Ukraina potępiała atak na statek

Działania Rosji potępiła ukraińska marynarka wojenna. "Atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, jest aktem terroru wymierzonym w cywilną żeglugę i naruszeniem norm prawa międzynarodowego" - napisano w oświadczeniu.

Odessa i inne ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie celami ataków rosyjskich dronów oraz pocisków manewrujących i balistycznych. Do poprzedniego ataku na infrastrukturę portową Odessy doszło w piątek.

Rosja regularnie ostrzeliwuje też statki, w tym zwłaszcza transportujące zboża. Eksport zbóż drogą morską jest ważnym źródłem dochodów dla ukraińskiej gospodarki. Pod koniec czerwca rosyjskie drony zaatakowały turecki statek towarowy płynący pod banderą Panamy, zabijając jedną osobę.