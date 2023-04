Media: największy wyciek tajnych dokumentów USA od początku wojny. Skutki są ogromne

To największy wyciek tajnych amerykańskich informacji od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Skutki są ogromne - ostrzega w swojej analizie BBC. Amerykańskie i brytyjskie media szeroko komentują treść ponad setki ściśle tajnych amerykańskich dokumentów, które wyciekły do sieci. Waszyngton, który prowadzi w tej sprawie dochodzenie, twierdzi, że przynajmniej część z nich została spreparowana.

Wyciek dokumentów USA - treść

Dokumenty zawierać miały wrażliwe informacje dotyczące wojny w Ukrainie . Według relacji "New York Timesa" chodzi m.in. o lokalizację systemów obrony powietrznej i stan zasobów amunicji do niej, harmonogramy lotów zwiadowczych USA nad Morzem Czarnym czy słabe punkty niektórych typów uzbrojenia, jakie USA podarowały Ukrainie . Dokumenty zawierały również szacowane dane dotyczące sumarycznych strat obu stron w trwającej już drugi rok wojnie w Ukrainie .

Szczegółowo treść amerykańskich dokumentów opisali i przeanalizowali dziennikarze BBC, którzy mieli uzyskać wgląd do ponad 20 z nich. Jako najbardziej niepokojący BBC wskazuje wyciek informacji na temat planowanej na wiosnę ukraińskiej kontrofensywy. Według portalu, choć w dokumentach nie było informacji o czasie i miejscu zapowiadanej operacji, to znalazły się szczegółowe sprawozdania dotyczące wyposażenia dostarczanego przed nią Ukrainie oraz szkoleń organizowanych dla członków ukraińskiej armii.

Wyciek amerykańskich dokumentów - konsekwencje

Media analizują również konsekwencje tego wycieku dla USA i trwającej w Ukrainie wojny. "To największy wyciek tajnych amerykańskich informacji od początku trwającej już od 14 miesięcy inwazji Rosji na Ukrainę (...) Skutki są ogromne" - ocenia BBC w artykule opublikowanym 10 kwietnia. Jak zaznacza, prawdziwość dokumentów nieoficjalnie potwierdziły źródła powiązane z Pentagonem. Oficjalnie amerykańscy urzędnicy stwierdzają, że przynajmniej część z nich "została spreparowana" , przyznają jednak, że "wyciek tajnych dokumentów na temat wojny w Ukrainie to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego".

"Ukraina zazdrośnie strzegła swojego 'bezpieczeństwa operacyjnego' i nie może być zadowolona, że te wrażliwe materiały pojawiły się w tak kluczowym momencie" - ocenia BBC, nawiązując do planów zapowiadanej przez Kijów wiosennej kontrofensywy. Jak dodaje "NYT", "choć te dokumenty mogą nie zmieniać fundamentalnie rozumienia tego, co dzieje się na polu bitwy", to zawarte w nich szczegóły i tak mogą być użyteczne dla Rosjan. Sam fakt, że doszło do tego wycieku "może uderzyć w dość zjednoczoną koalicję powstałą, by pomóc Ukrainie odeprzeć rosyjską inwazję" - oceniono. Według amerykańskiej gazety amerykańscy sojusznicy i partnerzy mogą także teraz być mniej chętni do dzielenia się z Waszyngtonem wrażliwymi informacjami.