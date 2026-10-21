Świat Wołodymyr Zełenski za "zamrożeniem" wojny? "Najważniejszy jest pokój" Oprac. Kamila Grenczyn |

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Steve'em Witkoffem w Oslo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CORNELIUS POPPE

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był pytany w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News, czy zgodziłby się na porozumienie pokojowe z Rosją, które "zamroziłoby" wojnę na obecnej linii frontu. Potwierdził i ocenił, że jest to "realistyczna droga do zakończenia konfliktu".

Dodał, że zawieszenie broni powinno być punktem wyjścia, a następnie powinny odbyć się rozmowy, na których omawiane byłoby gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA. - Najważniejszy jest pokój, a pokój musi być poparty bezpieczeństwem - zaznaczył.

Zełenski o spotkaniu z Trumpem i Putinem

Swoje spotkanie w Oslo z amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkoffem Zełenski określił jako "konstruktywne" i powiedział, że Kijów jest gotowy do dalszych działań dyplomatycznych.

- Ważne jest, aby prowadzić negocjacje w formacie trójstronnym z udziałem moim, prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Władimira Putina - powiedział Zełenski w wywiadzie i zaznaczył, że w proces negocjacji powinny być także zaangażowane państwa europejskie.

Podziękował też stronie amerykańskiej za przywrócenie wymiany danych wywiadowczych i wyraził nadzieję na szybkie zniesienie ograniczeń dotyczących usług satelitarnych Starlink oraz Starshield.

W środę Witkoff spotkał się w Petersburgu z Putinem, który zaproponował rozmowy z Trumpem w Chinach. Kreml już wcześniej sygnalizował możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania Putina, Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się w listopadzie w Chinach.