Wołodymyr Zełenski za "zamrożeniem" wojny? "Najważniejszy jest pokój"
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był pytany w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News, czy zgodziłby się na porozumienie pokojowe z Rosją, które "zamroziłoby" wojnę na obecnej linii frontu. Potwierdził i ocenił, że jest to "realistyczna droga do zakończenia konfliktu".
Dodał, że zawieszenie broni powinno być punktem wyjścia, a następnie powinny odbyć się rozmowy, na których omawiane byłoby gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA. - Najważniejszy jest pokój, a pokój musi być poparty bezpieczeństwem - zaznaczył.
Zełenski o spotkaniu z Trumpem i Putinem
Swoje spotkanie w Oslo z amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkoffem Zełenski określił jako "konstruktywne" i powiedział, że Kijów jest gotowy do dalszych działań dyplomatycznych.
- Ważne jest, aby prowadzić negocjacje w formacie trójstronnym z udziałem moim, prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Władimira Putina - powiedział Zełenski w wywiadzie i zaznaczył, że w proces negocjacji powinny być także zaangażowane państwa europejskie.
Podziękował też stronie amerykańskiej za przywrócenie wymiany danych wywiadowczych i wyraził nadzieję na szybkie zniesienie ograniczeń dotyczących usług satelitarnych Starlink oraz Starshield.
W środę Witkoff spotkał się w Petersburgu z Putinem, który zaproponował rozmowy z Trumpem w Chinach. Kreml już wcześniej sygnalizował możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania Putina, Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się w listopadzie w Chinach.