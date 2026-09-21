Świat "Rosja jest gotowa do rozszerzenia wojny". Wołodymyr Zełenski komentuje ostatnie ataki Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rosyjski atak na centrum handlowe w Dnieprze (19 września 2026 roku) Źródło wideo: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do serii rosyjskich ataków na Ukrainę, do której doszło w ostatnim czasie. Wskazał, że w nocy z niedzieli na poniedziałek celem było między innymi Zaporoże, gdzie zaatakowane zostały "dziewięciokondygnacyjne bloki mieszkalne, uniwersytet, galeria handlowa i kotłownia".

"Wieczorem i w nocy Rosjanie przeprowadzili ataki na dziesięć naszych obwodów" - oświadczył. Według Zełenskiego, przekaz z Moskwy jest jasny. "Rosja nie zaprzestaje działań prowadzących do eskalacji konfliktu i wysyła wiele sygnałów świadczących o gotowości do rozszerzenia wojny. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy stabilność świata została już zburzona przez tę wojnę" - napisał.

Prezydent zaznaczył, że równolegle z działaniami militarnymi przeciwko Rosji, "działać musi dyplomacja". Odniósł się do rozpoczynającej się w poniedziałek w Nowym Jorku sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "Będziemy rozmawiać o tym, jak wspólnymi siłami doprowadzić do pokoju. To główne zadanie, którym powinni zająć się wszyscy przywódcy" - zapowiedział.

A vicious, deliberate Russian attack on Zaporizhzhia began last evening. Nine-story residential buildings, a university facility, a shopping mall, and a boiler house were damaged. As of now, five people have been reported injured, and some residents were evacuated. In Lozova,… pic.twitter.com/6366C0SiT2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2026 Rozwiń Źródło: X/Volodymyr Zelenskyy

Rosja atakuje obwód kijowski

W ostatnim czasie Rosja zintensyfikowała ataki na obwód kijowski, w tym na ukraińską stolicę. "Wróg nieustannie atakuje obwód kijowski za pomocą dronów odrzutowych. Alarm powietrzny w obwodzie trwał prawie cały wczorajszy dzień, całą noc i trwa do tej pory" - napisał szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko. Podczas niedzielnego ataku na Kijów zginęły cztery osoby, w tym matka i jej dwoje dzieci. Według Tkaczenki w ciągu doby siły rosyjskie uszkodziły 34 obiekty: domy prywatne, magazyny i hale produkcyjne, akademik, budynki administracyjne, warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, gospodarstwo rolne, obiekty infrastruktury oraz środki transportu.

Ukraina wysłała z kolei drony na obwód moskiewski. Zaatakowana została między innymi rafineria w rosyjskiej stolicy, gdzie wybuchł pożar.