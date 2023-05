Zełenski jeszcze nie wraca do Ukrainy. Przyjechał do Wielkiej Brytanii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w poniedziałek rano do Wielkiej Brytanii - poinformował brytyjski rząd w komunikacie. Ukraińskiego przywódcę przyjmie brytyjski premier Rishi Sunak, który - jak przekazał brytyjski rząd - ma ogłosić przekazanie Ukrainie miedzy innymi dronów o zasięgu ponad 200 kilometrów. Londyn to kolejny punkt na mapie dyplomatycznej podróży Zełenskiego - prezydent Ukrainy jest po spotkaniach z prezydentem Francji, premier Włoch i kanclerzem Niemiec.

"Dziś Londyn. Wielka Brytanie jest liderem, jeśli chodzi o poszerzanie naszych możliwości na ziemi i w niebie. Dziś ta współpraca będzie kontynuowana. Spotkam się z moim przyjacielem Rishim. Przeprowadzimy przedmiotowe rozmowy tete-a-tete oraz z udziałem delegacji" - napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

W komunikacie brytyjskiego rządu podano, że wskazano, że Zełenski w Londynie poinformuje Sunaka o swoich rozmowach, które w miniony weekend odbył w Niemczech i we Francji, a obaj przedyskutują też nadchodzące międzynarodowe szczyty - Rady Europy w Islandii oraz G7 w Japonii. Podczas obu Sunak ma naciskać na trwałe międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy, zarówno w zakresie pomocy wojskowej, jak i długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa.

Zapowiedziano, że Sunak potwierdzi dostarczanie przez Wielką Brytanię kolejnych setek pocisków obrony powietrznej oraz kolejnych bezzałogowych systemów powietrznych, w tym setek nowych dronów bojowych dalekiego zasięgu (ponad 200 kilometrów). Wszystkie one zostaną dostarczone w ciągu najbliższych miesięcy, gdy - jak się oczekuje - Ukraina ma podjąć kontrofensywę przeciw rosyjskiej napaści. Sunak i Zełenski mają także omówić, jakiego wsparcia potrzebuje Ukraina od społeczności międzynarodowej, zarówno w zakresie sprzętu wojskowego potrzebnego natychmiast, jak i długoterminowej obrony

Przypomniano, że w minionym tygodniu Wielka Brytania potwierdziła, że dostarczyła Ukrainie precyzyjne pociski manewrujące Storm Shadow. Są to pierwsze przekazane temu krajowi przez sojuszników pociski dalekiego zasięgu.

Brytyjskie pociski Storm Shadow Geoff Lee/East News

"Jest to kluczowy moment w oporze Ukrainy wobec straszliwej wojny napastniczej, której nie wybrali ani nie sprowokowali. Potrzebują trwałego wsparcia społeczności międzynarodowej, by bronić się przed falą nieustających i prowadzonych na oślep ataków, które są ich codziennością od ponad roku. Nie wolno nam ich zawieść. Fronty wojny Putina mogą znajdować się na Ukrainie, ale pęknięcia rozciągają się na całym świecie. W interesie nas wszystkich jest zapewnienie Ukrainie sukcesu i to, że barbarzyństwo Putina nie zostanie nagrodzone" - oświadczył Sunak.

Rzym, Berlin, Paryż

Prezydent Ukrainy składa w poniedziałek wizytę w Wielkiej Brytanii po wcześniejszych wizytach we Włoszech, Niemczech i we Francji. Również w poniedziałek prezydent Zełenski wygłosi online przemówienie do uczestników 6. Szczytu Demokracji, który odbywa się w Kopenhadze, a poświęcony jest światowemu bezpieczeństwu, w szczególności wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Olaf Scholz i Wołodymyr Zełenski w Berlinie PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Wołodymyr Zełenski i Giorgia Meloni w Rzymie PAP/EPA/ANGELO CARCONI

"Aktywna pomoc w zakresie szkolenia ukraińskich żołnierzy"

We wspólnym oświadczeniu prezydentów Francji i Ukrainy, opublikowanym w nocy z niedzieli na poniedziałek, napisano: "W nadchodzących tygodniach Francja przeszkoli i wyposaży kilka batalionów w dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów, w tym AMX-10RC".

Francuskie czołgi AMX-10 RC Photo by Lance Cpl. Damarko Bones, II Marine Expeditionary Force/DVIDS

Dodano, że Paryż koncentruje również swoje "wysiłki na wspieraniu ukraińskich zdolności obrony powietrznej. "Oprócz wkładu narodowego Francja aktywnie uczestniczy w działaniach Unii Europejskiej i NATO w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy i szkolenia ukraińskich żołnierzy" – podkreślono w oświadczeniu.

Obaj przywódcy opowiedzieli się także za nowymi sankcjami wobec Rosji i dalszym zacieśnianiem więzi między Ukrainą a NATO i Unią Europejską.

Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski w Paryżu president.gov.ua

"Ukraina i Francja zgadzają się co do konieczności zwiększenia naszej zbiorowej presji na Rosję poprzez nowe sankcje, aby osłabić zdolność tego kraju do kontynuowania nielegalnej agresji" – stwierdzili Macron i Zełenski.

Paryż zapewnił też, że potwierdza prawo Ukrainy do wyboru rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i chce pomóc "Ukrainie kontynuować drogę ku rodzinie euroatlantyckiej".

Autor:lukl//now

Źródło: PAP