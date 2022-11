Zełenski: Jasne jest, jak bardzo nienaturalne jest oddzielenie Ukrainy od Europy. Nie pozwolę, aby ten podział dalej istniał

Ukraina nie jest jeszcze pełnoprawnym członkiem NATO i Unii Europejskiej, ale zwracam się do was w imieniu naszych obywateli, którzy zawsze byli, są i będą przedstawicielami wspólnoty naszych wartości - mówił Wołodymyr Zełenski w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Madrycie.

Ukraina obchodzi dziś Dzień Wolności i Godności na pamiątkę Pomarańczowej Rewolucji z 2004 roku i Rewolucji Godności z 2013 roku. W wyniku pierwszych protestów na kijowskim Majdanie prezydencką władzę uzyskał Wiktor Juszczenko. Rewolucja Godności przeszła do historii jako masowe wystąpienia społeczne przeciwko prorosyjskiemu przywódcy Wiktorowi Janukowyczowi . Demonstracje w listopadzie 2013 roku wybuchły w reakcji na odmowę podpisania przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i trwały do lutego 2014 roku, gdy prezydent został odsunięty z urzędu. Podczas Rewolucji Godności zginęło około 100 ukraińskich cywilów.

Zełenski w Madrycie: widzimy wyraźnie, co stanowi dla nas zagrożenie

- Ukraina nie jest jeszcze pełnoprawnym członkiem NATO i Unii Europejskiej, ale zwracam się do was w imieniu naszych obywateli, którzy zawsze byli, są i będą przedstawicielami wspólnoty naszych wartości. Historia trzyma nas po różnych stronach wartości ideologicznych, ale te mury już dawno zostały zniszczone, a nasze wartości są wciąż razem - zaznaczał.

Jak zaznaczał Zełenski, teraz te wartości bronione są na polu walki przy zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. - Absolutnie jasnym jest, jak bardzo niesprawiedliwa i nienaturalna jest ta wojna i jak bardzo nienaturalne jest oddzielenie Ukrainy od Europy. Nie pozwolę na to, żeby ten podział dalej istniał. Zwracam się do was z wezwaniem, by wspólnota naszych wartości i narodów nigdy więcej nie została podzielona czy osłabiona. Widzimy wyraźnie, co stanowi dla nas zagrożenie - oświadczył prezydent Ukrainy.