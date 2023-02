"Niezłomni zwyciężą". Zełenski publikuje nagranie podsumowujące rok ukraińskiej walki z rosyjską agresją

"Z czego składa się niezłomność? Z decyzji, by podjąć walkę. Decyzji, by stawić opór. Odwagi, by nieść pomoc. Odwagi, by ratować. Odwagi, by dawać. Odwagi, by się trzymać. Ze wspólnej walki. Wspólnego gniewu, bezgranicznego gniewu. Z ofensywy" – te słowa towarzyszą zmieniającym się w filmie obrazom.