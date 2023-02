"Priorytet na najbliższy czas". Zełenski o sytuacji na froncie i ewentualnym porozumieniu pokojowym z Rosją 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek wieczorem przekazał, że przeprowadził kolejną naradę z dowództwem poświęconą sytuacji na wszystkich odcinkach frontu. - Przygotowywanie się do wszelkich eskalacyjnych kroków ze strony wroga, to priorytet na najbliższy czas - powiedział. Z kolei w wywiadzie udzielonym stacji BBC ukraiński przywódca wykluczył możliwość oddania części terytorium kraju w ramach ewentualnego porozumienia pokojowego z Rosją.

