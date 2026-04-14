Świat Zełenski o bezprecedensowym sukcesie ukraińskiej armii

Zełenski: Rosja inwestuje w rozłam jedności

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym z okazji obchodzonego w Ukrainie święta pracowników przemysłu obronnego poinformował, że "po raz pierwszy w historii tej wojny pozycje wroga zajęły wyłącznie platformy bezzałogowe - systemy naziemne i drony".

Ukraiński operator drona Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Jak przekazał, "rosyjscy okupanci poddali się, a operacja została przeprowadzona bez udziału piechoty i bez strat po naszej stronie". Zełenski poinformował, że w ciągu zaledwie trzech miesięcy ukraińskie naziemne systemy bezzałogowe - w tym "Ratel", "TerMIT", "Ardal", "Rys", "Zmiy", "Protector", "Volia" - wykonały na linii frontu ponad 22 tysiące misji.

Naziemny system robotyczny Ukrainy (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: X.com/@ZelenskyyUa

"Innymi słowy, ludzkie życie udało się uratować ponad 22 tysiące razy, gdy robot wkroczył w najniebezpieczniejsze rejony zamiast wojownika. Chodzi o zaawansowaną technologię chroniącą najwyższą wartość - ludzkie życie" - zaznaczył w cytowanym na platformie X przemówieniu.

The future is already on the front line – and Ukraine is building it. These are our ground robotic systems. For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned platforms – ground systems and drones. The occupiers surrendered, and the… pic.twitter.com/qLQKfxPdiB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026 Rozwiń

"Wszyscy widzą historyczny zasięg naszych dronów"

W cytowanym przemówieniu Zełenski mówił też, że ukraiński przemysł obronny jest w stanie między innymi wyprodukować miliony dronów rocznie. "Wszyscy widzą historyczny zasięg naszych dronów - uderzających 1750 kilometrów od naszej granicy. Będzie więcej. I nie chodzi tu o rekordy - chodzi o sprawiedliwość, która odnajdzie zło wszędzie na świecie" - zaznaczył.

Zełenski nawiązał również do doświadczenia ukraińskiej armii w zapewnianiu bezpieczeństwa morskiego. "Nikt inny nie przeprowadził misji na Morzu Czarnym tak, jak Ukraińcy. Kiedy mówi się o bezpieczeństwie w cieśninie Ormuz, często jest to dyskusja teoretyczna. Ci, którzy o tym mówią, sami nie przeprowadzili takich operacji. Ukraińcy tak" - zaznaczył prezydent.

Zapowiedział przy tym, że jeśli partnerzy zaoferują stronie ukraińskiej współpracę na równych zasadach, Ukraina może udzielić pomocy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD