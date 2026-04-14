Zełenski o bezprecedensowym sukcesie ukraińskiej armii

Zełenski: Rosja inwestuje w rozłam jedności
Źródło: Reuters
Po raz pierwszy w historii wojny z Rosją pozycje wroga zajęły wyłącznie systemy bezzałogowe - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W swoim przemówieniu wymienił szereg sukcesów ukraińskiego przemysłu obronnego. - Nie chodzi tu o rekordy - chodzi o sprawiedliwość, która odnajdzie zło wszędzie na świecie - zaznaczył.

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym z okazji obchodzonego w Ukrainie święta pracowników przemysłu obronnego poinformował, że "po raz pierwszy w historii tej wojny pozycje wroga zajęły wyłącznie platformy bezzałogowe - systemy naziemne i drony".

Ukraiński operator drona
Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Jak przekazał, "rosyjscy okupanci poddali się, a operacja została przeprowadzona bez udziału piechoty i bez strat po naszej stronie". Zełenski poinformował, że w ciągu zaledwie trzech miesięcy ukraińskie naziemne systemy bezzałogowe - w tym "Ratel", "TerMIT", "Ardal", "Rys", "Zmiy", "Protector", "Volia" - wykonały na linii frontu ponad 22 tysiące misji.

Naziemny system robotyczny Ukrainy (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: X.com/@ZelenskyyUa

"Innymi słowy, ludzkie życie udało się uratować ponad 22 tysiące razy, gdy robot wkroczył w najniebezpieczniejsze rejony zamiast wojownika. Chodzi o zaawansowaną technologię chroniącą najwyższą wartość - ludzkie życie" - zaznaczył w cytowanym na platformie X przemówieniu.

"Wszyscy widzą historyczny zasięg naszych dronów"

W cytowanym przemówieniu Zełenski mówił też, że ukraiński przemysł obronny jest w stanie między innymi wyprodukować miliony dronów rocznie. "Wszyscy widzą historyczny zasięg naszych dronów - uderzających 1750 kilometrów od naszej granicy. Będzie więcej. I nie chodzi tu o rekordy - chodzi o sprawiedliwość, która odnajdzie zło wszędzie na świecie" - zaznaczył.

Naziemny system robotyczny Ukrainy (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: X.com/@ZelenskyyUa

Zełenski nawiązał również do doświadczenia ukraińskiej armii w zapewnianiu bezpieczeństwa morskiego. "Nikt inny nie przeprowadził misji na Morzu Czarnym tak, jak Ukraińcy. Kiedy mówi się o bezpieczeństwie w cieśninie Ormuz, często jest to dyskusja teoretyczna. Ci, którzy o tym mówią, sami nie przeprowadzili takich operacji. Ukraińcy tak" - zaznaczył prezydent.

Zapowiedział przy tym, że jeśli partnerzy zaoferują stronie ukraińskiej współpracę na równych zasadach, Ukraina może udzielić pomocy.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
