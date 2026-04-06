Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski ma propozycję dla Rosji. Przekazał ją za pośrednictwem USA

|
Wołodymyr Zełenski
Ukraina zaatakowała okręt Admirał Makarow
Źródło: Reuters
Jeśli Rosja zgodzi się na zaprzestanie ataków na naszą infrastrukturę energetyczną, Ukraina jest gotowa zrobić to samo - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że propozycja ta została przekazana Rosjanom za pośrednictwem USA.

Według Zełenskiego Rosja chce zarobić na wzroście cen ropy spowodowanym wojną USA i Izraela z Iranem. Podkreślił, że "wszystko, co Rosjanie mogą obecnie zarobić wyższych cenach ropy, przeznaczą na wojnę". - Dlatego każde nasze ograniczenie ich zdolności do eksportu ropy jest właściwym krokiem - podkreślił.

- Tak długo jak Rosję stać będzie na prowadzenie tej wojny, nie wybierze pokoju z własnej woli. Tylko znaczne straty finansowe zmuszą Rosję do rozważenia zaniechania tej wojny - powiedział Zełenski w nagraniu opublikowanym w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych.

Prezydent podziękował partnerom Ukrainy, którzy nadal wywierają presję na Rosję, stosując odpowiednie środki: sankcje, zatrzymywanie tankowców oraz ograniczenia w dostawach nowoczesnego sprzętu dla armii rosyjskiej.

Zełenski o sytuacji na froncie: skomplikowana, ale najlepsza od 10 miesięcy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski o sytuacji na froncie: skomplikowana, ale najlepsza od 10 miesięcy

Propozycja Ukrainy

Prezydent Zełenski poinformował też o nowej propozycji Kijowa dla Moskwy. - Jeśli Rosja zgodzi się na zaprzestanie ataków na naszą infrastrukturę energetyczną, Ukraina jest gotowa zrobić to samo - powiedział. Jak poinformował, propozycja Ukrainy została przekazana stronie rosyjskiej za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych.

W zeszłym tygodniu w przekazie opublikowanym przez biuro prezydenckie Zełenski poinformował, że wojska ukraińskie zatrzymały rosyjską marcową ofensywę. - Dlatego Rosjanie zintensyfikują teraz swoje operacje ofensywne - wyjaśnił.

Jednocześnie Ukraina kilkukrotnie proponowała Rosji zawieszenie działań wojennych na okres wielkanocny, jednak Kreml odrzucił te propozycje. - Dla nich wszystkie czasy są takie same i nic nie jest święte - skwitował w poniedziałkowym nagraniu Zełenski.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sergio Perez /EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaRosjaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiKonflikt na Bliskim Wschodzie
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
