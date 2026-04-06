Zełenski ma propozycję dla Rosji. Przekazał ją za pośrednictwem USA

Ukraina zaatakowała okręt Admirał Makarow Źródło: Reuters

Według Zełenskiego Rosja chce zarobić na wzroście cen ropy spowodowanym wojną USA i Izraela z Iranem. Podkreślił, że "wszystko, co Rosjanie mogą obecnie zarobić wyższych cenach ropy, przeznaczą na wojnę". - Dlatego każde nasze ograniczenie ich zdolności do eksportu ropy jest właściwym krokiem - podkreślił.

- Tak długo jak Rosję stać będzie na prowadzenie tej wojny, nie wybierze pokoju z własnej woli. Tylko znaczne straty finansowe zmuszą Rosję do rozważenia zaniechania tej wojny - powiedział Zełenski w nagraniu opublikowanym w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych.

Prezydent podziękował partnerom Ukrainy, którzy nadal wywierają presję na Rosję, stosując odpowiednie środki: sankcje, zatrzymywanie tankowców oraz ograniczenia w dostawach nowoczesnego sprzętu dla armii rosyjskiej.

Propozycja Ukrainy

Prezydent Zełenski poinformował też o nowej propozycji Kijowa dla Moskwy. - Jeśli Rosja zgodzi się na zaprzestanie ataków na naszą infrastrukturę energetyczną, Ukraina jest gotowa zrobić to samo - powiedział. Jak poinformował, propozycja Ukrainy została przekazana stronie rosyjskiej za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych.

W zeszłym tygodniu w przekazie opublikowanym przez biuro prezydenckie Zełenski poinformował, że wojska ukraińskie zatrzymały rosyjską marcową ofensywę. - Dlatego Rosjanie zintensyfikują teraz swoje operacje ofensywne - wyjaśnił.

Jednocześnie Ukraina kilkukrotnie proponowała Rosji zawieszenie działań wojennych na okres wielkanocny, jednak Kreml odrzucił te propozycje. - Dla nich wszystkie czasy są takie same i nic nie jest święte - skwitował w poniedziałkowym nagraniu Zełenski.

We have repeatedly offered Russia a ceasefire at least for Easter. But for them, all times are alike and nothing is sacred. If Russia can afford this war, it will not choose peace willingly. Only significant financial losses force Russia to consider a scenario of abandoning this… pic.twitter.com/Os7P9EZZuC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2026 Rozwiń Źródło: X/Volodymyr Zelenskyy