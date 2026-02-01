Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kiedy kolejne rozmowy w sprawie pokoju? "Ustalono daty"

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli USA
Źródło: Reuters
"Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny" - zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że kolejna runda trójstronnych rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą, Rosją i USA ma odbyć się 4 i 5 lutego w Abu Zabi. Wcześniej oczekiwano, że do rozmów dojdzie w niedzielę, lecz nie wykluczano zmiany terminu.

Jeszcze w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że kolejne spotkanie delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji - według wstępnych planów - ma się odbyć w 1 lutego w Abu Zabi, jednak jego data i miejsce mogą ulec zmianie.

Zełenski: ustalono daty kolejnych spotkań

W niedzielę jednak Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że "przed chwilą odbyła się odprawa naszego zespołu negocjacyjnego".

"Ustalono daty kolejnych trójstronnych spotkań: 4 i 5 lutego w Abu Zabi. Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - dodał na X.

Ukraina oczekuje konkretnych decyzji

Pierwsza runda trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich negocjacji pokojowych odbyła się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich 23 i 24 stycznia.

Z kolei w sobotę w Miami amerykański wysłannik Steve Witkoff rozmawiał z przedstawicielem Rosji Kiriłłem Dmitrijewem na temat możliwego zakończenia wojny.

Tego samego dnia ukraiński przywódca oświadczył, że oczekuje od USA konkretnych decyzji w sprawie rozmów pokojowych. Jednocześnie wyraził on wtedy przypuszczenie, że termin planowanego pierwotnie na niedzielę spotkania może się zmienić w związku z sytuacją wokół Iranu.

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył ataku na Iran w związku z rozwijanym przez to państwo programem jądrowym i brutalnym tłumieniem niedawnych antyrządowych protestów.

OGLĄDAJ: "Minął rok. Nic się nie zmieniło". Gorzkie przemówienie Zełenskiego
pc

"Minął rok. Nic się nie zmieniło". Gorzkie przemówienie Zełenskiego
FORUM W DAVOS

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/THE UAE Presidential Court

Udostępnij:
TAGI:
USAZjednoczone Emiraty ArabskieUkrainaRosjaWojna w UkrainiePolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna RosjiAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
Mróz, śnieg, zima
Mróz taki, że szkoły zawieszają zajęcia. "Robimy to w trosce o dzieci"
METEO
65-latek był mieszkańcem wsi Rzerzęczyce
Szukali 65-latka, niewidzianego od kilku dni. Zamarzł niedaleko domu
Katowice
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Wypadek snowboardzisty na Rysach. Trudna akcja ratunkowa
Kraków
Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
"Koczują na podłodze z małymi dziećmi". Turyści utknęli na Dominikanie
WARSZAWA
Silny mróz i "wybuchające drzewa". Żeby aż tak?
Silny mróz i "wybuchające drzewa". Ale aż tak?
Jakub Zulczyk
imageTitle
Osobista tragedia skoczka w noc przed konkursem
EUROSPORT
Alcaraz
Mistrz dziękuje. Za moment symboliczny gest Djokovicia
EUROSPORT
imageTitle
Nagły zwrot Djokovicia. Przemówił nie tylko do zwycięzcy
EUROSPORT
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyznał się, że udusił 14-latkę. Areszt dla podejrzanego
Poznań
Jechał pod prąd
Jechał pod prąd ekspresówką. "Nie wyglądał, jakby coś sobie z tego robił"
Białystok
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
METEO
Marco Rubio
Normalizacja relacji USA-Brazylia. Kraje stawiają na dialog
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów"
Polska
Turcja. Osiem osób zabitych, 26 rannych w wypadku autokaru w mieście Antalya
Wypadek w popularnym kurorcie. Kilkadziesiąt rannych i ofiary śmiertelne
Świat
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Mieszkańcy bez wody i ciepła. Awarie w kilku dzielnicach
WARSZAWA
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
METEO
imageTitle
Bardzo dobry Kot. Wszyscy Polacy z awansem
EUROSPORT
Alcaraz
Król Carlos. Nowy władca Melbourne
EUROSPORT
W Tatrach wszedł w życie nocny zakaz poruszania się po szlakach (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe zasady w Tatrach. Zakaz wszedł w życie
Kraków
29.03 | Zebrał 16 ton ziemniaków, postanowił je rozdać. "Super akcja"
Misja ratunkowa po "ziemniaczanej powodzi". Tysiące ton warzyw są rozdawane za darmo
BIZNES
Do balonów podczepiona była kontrabanda
Białorusi aresztowani za przemyt papierosów balonami
Białystok
Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Hennig-Kloska zwróciła się do Pełczyńskiej-Nałęcz
Polska
imageTitle
Kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Willingen (RELACJA)
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
METEO
Nowotwory główną przyczyną śmierci Polek
Kaszel jest pierwszym objawem. "Trzeba zrobić badanie"
Zdrowie
W ogniu stanął sklep
Market w ogniu. Dwaj strażacy potrzebowali pomocy medycznej
Wrocław
Tragiczny finał poszukiwań w Kampinoskim Parku Narodowym
"Sobotni spacer zakończył się tragicznie"
WARSZAWA
Mróz, zima
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Są pomarańczowe alarmy
METEO
Posypywarki na ulicach Warszawy
Jedna z droższych zim ostatnich lat. Na odśnieżanie idą miliony
WARSZAWA
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica