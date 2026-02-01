Kiedy kolejne rozmowy w sprawie pokoju? "Ustalono daty"

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli USA Źródło: Reuters

Jeszcze w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że kolejne spotkanie delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji - według wstępnych planów - ma się odbyć w 1 lutego w Abu Zabi, jednak jego data i miejsce mogą ulec zmianie.

Zełenski: ustalono daty kolejnych spotkań

W niedzielę jednak Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że "przed chwilą odbyła się odprawa naszego zespołu negocjacyjnego".

"Ustalono daty kolejnych trójstronnych spotkań: 4 i 5 lutego w Abu Zabi. Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - dodał na X.

Ukraina oczekuje konkretnych decyzji

Pierwsza runda trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich negocjacji pokojowych odbyła się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich 23 i 24 stycznia.

Z kolei w sobotę w Miami amerykański wysłannik Steve Witkoff rozmawiał z przedstawicielem Rosji Kiriłłem Dmitrijewem na temat możliwego zakończenia wojny.

Tego samego dnia ukraiński przywódca oświadczył, że oczekuje od USA konkretnych decyzji w sprawie rozmów pokojowych. Jednocześnie wyraził on wtedy przypuszczenie, że termin planowanego pierwotnie na niedzielę spotkania może się zmienić w związku z sytuacją wokół Iranu.

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył ataku na Iran w związku z rozwijanym przez to państwo programem jądrowym i brutalnym tłumieniem niedawnych antyrządowych protestów.

