Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ostrzegają przed możliwym "potężnym atakiem" w Ukrainie

Droga zabezpieczona siatką przeciwdronową w Ukrainie
Rosja 27 grudnia 2025 roku przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę
Źródło: TVN24
W nocy z czwartku na piątek Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na cele w Ukrainie - ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. Komunikat w tej sprawie wydała również ambasada USA w Kijowie.

Jak poinformował w czwartek w serwisie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, "dziś w nocy może dojść do kolejnego potężnego ataku ze strony Rosji".

Zełenski napisał, że mroźna zima powoduje problemy na drogach i przerwy w dostawie mediów. Jego zdaniem Rosjanie chcą to wykorzystać.

Droga zabezpieczona siatką przeciwdronową w Ukrainie
Droga zabezpieczona siatką przeciwdronową w Ukrainie
Źródło: EPA/OLEG MOVCHANIUK

"Obecnie Rosja stawia bardziej na zimę niż na dyplomację - na rakiety balistyczne przeciwko naszemu systemowi energetycznemu niż na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i porozumienie z prezydentem Trumpem. To musi się zmienić - poprzez naciski na Rosję i dalsze wsparcie dla Ukrainy" - ocenił.

"Dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy" - czytamy we wpisie prezydenta.

Ostrzeżenie dla Amerykanów w Ukrainie

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa wydała Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Na swojej stronie internetowej przekazała, że "otrzymała informację o potencjalnie poważnym ataku powietrznym, który może nastąpić w dowolnym momencie w ciągu najbliższych kilku dni".

Placówka zaleciła amerykańskim obywatelom, aby sprawdzili zawczasu, gdzie się schronić, kiedy usłyszą alarm. "Miej pod ręką zapas wody, żywności i leków" - radzi komunikat. Ponadto - jak czytamy - należy śledzić wiadomości i stosować się do poleceń ukraińskich władz i służb ratowniczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mróz
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
Arleta Unton-Pyziołek
W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
Udaje się "wypracować stanowisko akceptowalne" dla Europy, USA i Ukrainy
Premier Donald Tusk na szczycie w Paryżu
Tusk zabrał głos po rozmowach w Paryżu: pewną niedyskrecję popełnię
OGLĄDAJ: Tusk po rozmowach w Paryżu: popełnię pewną niedyskrecję
pc

Tusk po rozmowach w Paryżu: popełnię pewną niedyskrecję

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/OLEG MOVCHANIUK

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaUSAWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
imageTitle
Łamiącym się głosem ogłosił, że to koniec. Sprawdził się czarny scenariusz
EUROSPORT
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Polska w czołówce. Lepszy wynik ma tylko Malta
BIZNES
imageTitle
Real wygrał wyjazdową bitwę o Madryt. Będzie finał marzeń
EUROSPORT
Samochody elektryczne - ładowarki
Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania
BIZNES
Noc będzie mroźna
Śnieżyce i mróz. Alarmy w 12 województwach
METEO
imageTitle
Nie ma czasu do stracenia. Polacy ruszają do walki o kolejny turniej
EUROSPORT
autobus
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię
METEO
Protest w Kopenhadze w sprawie Grenlandii
100 tysięcy dolarów na mieszkańca? Rozważają zachęty dla Grenlandczyków
BIZNES
08 2000 kropka cln-0011
Wybory szefa Polski 2050. Posłanka o jej "typie"
"Kropka nad i"
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się
WARSZAWA
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
METEO
imageTitle
Jaka pogoda w Zakopanem podczas Pucharu Świata w skokach? Padnie rekord mrozu?
EUROSPORT
Rafał Trzaskowski
Warszawa szykuje się na mrozy. Trzaskowski: to nie przelewki
Polska
Turyści są ewakuowani z jemeńskiej wyspy Sokotra
Połączenia przywrócone. Kolejni Polacy mają wylecieć z Sokotry
Świat
pap_20250827_07B
Tusk i Nawrocki "nie muszą pić sobie z dzióbków"
"FAKTY PO FAKTACH"
shutterstock_2384730125
Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
BIZNES
imageTitle
Czas na hit. Majchrzak przed wyzwaniem, z jakim się jeszcze nie mierzył
EUROSPORT
shutterstock_2411349401_1
Prezydencki projekt triumfuje w sejmowej komisji
BIZNES
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do wody, jedna nie żyje. Apel policji do świadków
WARSZAWA
Pożar samochodu, Warszawa
Auto stanęło w płomieniach
WARSZAWA
Nagranie ze strzelaniny w Minneapolis
Znaleźli "sprzeczności" z wersją Trumpa. Analiza nagrań z Minneapolis scena po scenie
Świat
Policja zabezpieczyła prawie 100 kg narkotyków
Zatrzymali dwóch mężczyzn i przejęli narkotyki o wartości 3,5 miliona złotych
Kraków
Ile wynosi podatek od posiadania psa w 2020 roku?
Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Sabalenka znów złamie przepisy. Powtarza słowa Świątek
EUROSPORT
Ruszył proces Sebastiana M.
Rodzina spłonęła na A1. Sebastian M. podważa dowody oskarżenia, chce nowej ekspertyzy
Łódź
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
METEO
praca pracownik biuro pracowniczka shutterstock_572805157
W tej branży wzrosła liczba ofert pracy. Po raz pierwszy od dwóch lat 
BIZNES
Złotówki Pieniądze PLN
Wyłudzili nawet 498 milionów. Oskarżona "odgrywała w grupie kluczową rolę"
WARSZAWA
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
W weekend "powtórzy się efekt jeziora"
METEO
imageTitle
Rosyjskie flagi na arenach igrzysk? MKOl stawia sprawę jasno
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica