Ostrzegają przed możliwym "potężnym atakiem" w Ukrainie

Rosja 27 grudnia 2025 roku przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował w czwartek w serwisie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, "dziś w nocy może dojść do kolejnego potężnego ataku ze strony Rosji".

Zełenski napisał, że mroźna zima powoduje problemy na drogach i przerwy w dostawie mediów. Jego zdaniem Rosjanie chcą to wykorzystać.

Droga zabezpieczona siatką przeciwdronową w Ukrainie Źródło: EPA/OLEG MOVCHANIUK

"Obecnie Rosja stawia bardziej na zimę niż na dyplomację - na rakiety balistyczne przeciwko naszemu systemowi energetycznemu niż na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i porozumienie z prezydentem Trumpem. To musi się zmienić - poprzez naciski na Rosję i dalsze wsparcie dla Ukrainy" - ocenił.

"Dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy" - czytamy we wpisie prezydenta.

Another massive Russian attack may happen tonight. It is important to pay attention to air raid alerts and go to shelters when necessary. The Russians haven’t changed one bit. They are trying to exploit the harsh winter weather, which has worsened significantly across many of our… pic.twitter.com/gWFBNbQGYM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026 Rozwiń

Ostrzeżenie dla Amerykanów w Ukrainie

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa wydała Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Na swojej stronie internetowej przekazała, że "otrzymała informację o potencjalnie poważnym ataku powietrznym, który może nastąpić w dowolnym momencie w ciągu najbliższych kilku dni".

Placówka zaleciła amerykańskim obywatelom, aby sprawdzili zawczasu, gdzie się schronić, kiedy usłyszą alarm. "Miej pod ręką zapas wody, żywności i leków" - radzi komunikat. Ponadto - jak czytamy - należy śledzić wiadomości i stosować się do poleceń ukraińskich władz i służb ratowniczych.

OGLĄDAJ: Tusk po rozmowach w Paryżu: popełnię pewną niedyskrecję