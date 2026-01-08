Ostrzegają przed możliwym "potężnym atakiem" w Ukrainie

Jak poinformował w czwartek w serwisie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, "dziś w nocy może dojść do kolejnego potężnego ataku ze strony Rosji".
Zełenski napisał, że mroźna zima powoduje problemy na drogach i przerwy w dostawie mediów. Jego zdaniem Rosjanie chcą to wykorzystać.
"Obecnie Rosja stawia bardziej na zimę niż na dyplomację - na rakiety balistyczne przeciwko naszemu systemowi energetycznemu niż na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i porozumienie z prezydentem Trumpem. To musi się zmienić - poprzez naciski na Rosję i dalsze wsparcie dla Ukrainy" - ocenił.
"Dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy" - czytamy we wpisie prezydenta.
Ostrzeżenie dla Amerykanów w Ukrainie
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa wydała Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Na swojej stronie internetowej przekazała, że "otrzymała informację o potencjalnie poważnym ataku powietrznym, który może nastąpić w dowolnym momencie w ciągu najbliższych kilku dni".
Placówka zaleciła amerykańskim obywatelom, aby sprawdzili zawczasu, gdzie się schronić, kiedy usłyszą alarm. "Miej pod ręką zapas wody, żywności i leków" - radzi komunikat. Ponadto - jak czytamy - należy śledzić wiadomości i stosować się do poleceń ukraińskich władz i służb ratowniczych.
Autorka/Autor: fil/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: EPA/OLEG MOVCHANIUK