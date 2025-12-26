Zełenski gotów do referendum w sprawie granic. Stawia warunek Rosji

Odessa po ataku sił rosyjskich Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Prezydent Zełenski podkreślił, że plan Donald Trumpa wymaga bolesnych ustępstw terytorialnych ze strony Kijowa, dlatego być może będzie musiał zwrócić się o zgodę narodu ukraińskiego, jeśli nie uda się osiągnąć "silnej" pozycji w kwestii terytorialnej.

Według niego przeprowadzenie takiego referendum wiązałoby się z poważnymi komplikacjami politycznymi, logistycznymi i w kwestii bezpieczeństwa, dlatego wymagałoby ono co najmniej 60-dniowego zawieszenia broni.

"Lepiej nie organizować referendum, niż organizować takie, w którym ludzie nie mają możliwości przyjścia i oddania głosu" - powiedział Zełenski, cytowany przez Axios.

Jak zauważył, nie jest jeszcze jasne, czy Rosja jest w ogóle gotowa zgodzić się na plan Trumpa.

Prezydent przyznał, że większość punktów dwustronnych umów z USA została już ustalona i ujęta w pięciu dokumentach, choć może zostać opracowany szósty.

Zełenski spotka się z Trumpem

Mówiąc o gwarancjach bezpieczeństwa, Zełenski przekazał, że w tej sprawie "dokumenty są gotowe", ale do omówienia pozostają jeszcze "techniczne rzeczy". Jedną z nich ma być okres, na który zostanie zawarty pakt z USA gwarantujący Ukrainie bezpieczeństwo.

Axios napisał, że Stany Zjednoczone zaproponowały 15-letni okres, który mógłby zostać przedłużony. Prezydent Ukrainy powiedział, że jego kraj "potrzebuje więcej niż 15 lat" i dodał, że uznałby to za "duży sukces", gdyby Trump zgodził się z tym podczas ich najbliższego spotkania.

W piątek Zełenski potwierdził, że w najbliższą niedzielę planuje spotkać się z Trumpem na Florydzie. Spotkanie ma dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę. Poprzedniego dnia prezydent Ukrainy rozmawiał z wysłannikami USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Nowa propozycja planu pokojowego

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu. Przewiduje między innymi ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

Dodał, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.

