Zełenski: armia zwróciła się o zmobilizowanie pół miliona osób do wojska

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że armia zwróciła się o zmobilizowanie 450-500 tysięcy dodatkowych osób do wojska. Zaznaczył, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Stwierdził też, że "nikt nie zna odpowiedzi na pytanie", kiedy skończy się wojna.

Wołodymyr Zełenski podczas zorganizowanej we wtorek w Kijowie konferencji prasowej poinformował, że ukraińska armia zwróciła się o zmobilizowanie dodatkowych 450-500 tysięcy osób do wojska. Zapowiedział też, że zimą Ukrainy będzie bronić kilka kolejnych systemów Patriot. Zełenski przekazał, że mobilizacja to temat "delikatny" i decyzja w sprawie powołania takiej liczby osób jeszcze nie zapadła.