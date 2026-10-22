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Świat

Ukraińskie wojsko o największej liczbie strat po stronie rosyjskiej

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Ukraińscy żołnierze na pozycjach w obwodzie donieckim (19.03.2024)
Rosjanie codziennie zabijają ukraińskich cywilów. Materiał Karoliny Bałuc
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/ABACA
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W ciągu ostatniej doby ukraińskie wojsko wyeliminowało 2250 rosyjskich żołnierzy. To najwyższa dobowa liczba strat w personelu wojskowym Rosji od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraiński sztab generalny poinformował w czwartek w komunikacie, że od początku 2026 roku rosyjska armia straciła łącznie około 363 820 żołnierzy. Natomiast od 24 lutego 2022, czyli początku inwazji na Ukrainę, 1 572 790.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, "w ciągu ostatniej doby, 21 października 2026 roku, Siły Obronne Ukrainy wyeliminowały 2250 rosyjskich okupantów".

"To najwyższa dobowa strata armii rosyjskiej od początku pełnoskalowej inwazji" - czytamy.

Ukraiński sztab generalny: straty po stronie Rosjan rosną z miesiąca na miesiąc

Ukraiński sztab generalny wskazał kilka najwyższych dobowych wskaźników strat po stronie Rosjan. Z zestawienia wynika, że 19 grudnia 2024 rosyjska armia w ciągu doby straciła 2200 żołnierzy; 18 października 2026 roku - 2100; 27 września 2026 — 2090; 28 listopada 2024 - 2030 żołnierzy.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy napisał, że "straty wroga rosną z miesiąca na miesiąc". Jak podał, w lutym 2026 roku wyniosły one 26 090 żołnierzy, natomiast we wrześniu - 46 230, co jest "najwyższym miesięcznym wynikiem od początku roku". W komunikacie czytamy też, że w ciągu niespełna trzech tygodni października straty Rosjan sięgnęły blisko 37 tysięcy żołnierzy.

"Siły Obronne Ukrainy systematycznie osłabiają potencjał ofensywny armii rosyjskiej, dążąc do całkowitego zakończenia rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko naszemu krajowi" - napisał ukraiński sztab generalny.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
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