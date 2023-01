Władimir Putin "przygotowuje nową ofensywę". ISW: dwa prawdopodobne kierunki

Analitycy z ISW sądzą, że Władimir Putin planuje nową ofensywę na luty - marzec. Instytut już wcześniej pisał, że Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia w ciągu najbliższego pół roku zdecydowanej operacji wojskowej, która może mieć zarówno charakter ofensywny, jak i defensywny. Zadaniem sił rosyjskich jest odzyskanie inicjatywy i zakończenie serii sukcesów operacyjnych wojsk ukraińskich - podkreślano. Prawdopodobnym celem nowej rosyjskiej ofensywy jest obwód ługański, na co wskazuje przerzucanie do niego rosyjskich wojsk - przypomina teraz ośrodek. Dodaje, że Rosjanie mogą również atakować okolice Wuhłedaru w obwodzie donieckim. ISW powtarza swoją wcześniejszą ocenę o małym prawdopodobieństwie ataku sił rosyjskich z terytorium Białorusi.