Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Putin nie odpuszcza, przeprowadzono zmasowany atak. Są ranni

Ukraina. Rosja przeprowadziła atak na miasto Dniepr
Akcja służb po rosyjskim ataku na Odessę
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: https://t.me/dnipropetrovskaODA
W nocnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę rannych zostało co najmniej 11 osób, w tym dwoje dzieci - poinformowały miejscowe władze. Zaatakowano między innymi znajdujące się na południowym wschodzie kraju Odessę i Dniepr.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami i rakietami na Ukrainę. Jak poinformowały ukraińskie władze, ataki były wymierzone między innymi w położone na południowym wschodzie kraju Odessę i Dniepr.

W Odessie, głównym czarnomorskim porcie eksportowym, drony uszkodziły budynki mieszkalne, szkołę i przedszkole. Jak poinformował na Telegramie szef lokalnej administracji wojskowej Serhij Łysak, ranni zostali 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna.

Z kolei w mieście Dniepr - jak przekazał szef miejscowej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża - w rosyjskim ataku rannych zostało 9 osób, w tym 10-letni chłopiec.

Ukraina. Rosja przeprowadziła atak na miasto Dniepr
Ukraina. Rosja przeprowadziła atak na miasto Dniepr
Źródło zdjęcia: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Intensywna wymiana ciosów. "Mówimy Rosjanom jasno"

Jak poinformowała dzień wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rafinerię w Moskwie, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie.

Wówczas władze rosyjskiej stolicy przekazały, że w nocnym ataku w obwodzie moskiewskim zginęły co najmniej trzy osoby, natomiast 12 zostało rannych - głównie w pobliżu wejścia do rafinerii ropy naftowej.

Atak dronów na Moskwę. "Mówimy Rosjanom jasno..."
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Atak dronów na Moskwę. "Mówimy Rosjanom jasno..."

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do tych uderzeń w poście na platformie X. "Nasze odpowiedzi na rosyjskie przeciąganie wojny oraz ataki na nasze miasta i społeczności są całkowicie uzasadnione" - napisał wtedy.

Dodał też, że "tym razem ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu dosięgły obwodu moskiewskiego i mówimy Rosjanom jasno: ich państwo musi zakończyć swoją wojnę".

OGLĄDAJ: To wywołało największą złość Rosjan. Co myślą o Putinie?
Putin

To wywołało największą złość Rosjan. Co myślą o Putinie?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieKonflikt na UkrainieRosjaKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
BIZNES
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
Imigrant "żąda pieniędzy" i "pozywa państwo"? Co to za historia
Zuzanna Karczewska
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Sokoły
Sokoły zaciekle broniły swoich piskląt. Nagranie
METEO
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
METEO
13-latek prawdopodobnie utonął
Tragedia nad jeziorem, nie żyje 13-latek. Nowe informacje
Olsztyn
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
BIZNES
Kolizja EA-18G
Katastrofa na pokazie lotniczym
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
BIZNES
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
Świat
Zwycięska koncepcja na zagospodarowanie dawnej mleczarni w Piasecznie
W PRL produkowano tam sery i masło. Nowe życie zrujnowanej mleczarni
WARSZAWA
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Policja zmieniła status zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów
WARSZAWA
Żołnierze USA w Polsce
Kongresmen o "obrzydliwej" decyzji. W Polsce to kolejny zapalnik konfliktu
FAKTY
Piorun
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnym województwie
METEO
Syreny alarmowe Warszawa
Mieszkańcy pięciu dzielnic usłyszą syreny alarmowe
WARSZAWA
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Uwaga na burze. Alarmy w kilku województwach
METEO
Więzienie Guantanamo
Guantanamo na celowniku. Obawy w USA
Świat
Marcin Matczak
Matczak: jako naród nie możemy tego akceptować
pap_20250925_1I6
Dane z polskiej gospodarki i wyniki najdroższej firmy świata. Taki będzie tydzień na rynkach
BIZNES
temat paliwa
Ceny paliw w poniedziałek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych
Niebezpieczna sytuacja na przejściu. "Niewiele brakowało". Nagranie
WARSZAWA
Skutki kolizji pociągu i autobusu w Bangkoku
Zarzuty dla maszynisty po tragicznej kolizji
imageTitle
Oszołomiony Lewandowski. Zapomniał o jednym
EUROSPORT
Oslo, Norwegia
Chińczyk aresztowany pod zarzutem szpiegostwa
imageTitle
Tak żegna się największych. "Zawsze będę miał Barcelonę w sercu"
EUROSPORT
imageTitle
Piękne obrazki. Żona i córki razem z "Lewym" 
EUROSPORT
Robert Lewandowski kapitanem w meczu z Betisem
Lewandowski zmienia klub, Polka ranna we Włoszech, tragiczna śmierć 13-latka
TO WARTO WIEDZIEĆ

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica