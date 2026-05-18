Putin nie odpuszcza, przeprowadzono zmasowany atak. Są ranni
W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami i rakietami na Ukrainę. Jak poinformowały ukraińskie władze, ataki były wymierzone między innymi w położone na południowym wschodzie kraju Odessę i Dniepr.
W Odessie, głównym czarnomorskim porcie eksportowym, drony uszkodziły budynki mieszkalne, szkołę i przedszkole. Jak poinformował na Telegramie szef lokalnej administracji wojskowej Serhij Łysak, ranni zostali 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna.
Z kolei w mieście Dniepr - jak przekazał szef miejscowej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża - w rosyjskim ataku rannych zostało 9 osób, w tym 10-letni chłopiec.
Intensywna wymiana ciosów. "Mówimy Rosjanom jasno"
Jak poinformowała dzień wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rafinerię w Moskwie, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie.
Wówczas władze rosyjskiej stolicy przekazały, że w nocnym ataku w obwodzie moskiewskim zginęły co najmniej trzy osoby, natomiast 12 zostało rannych - głównie w pobliżu wejścia do rafinerii ropy naftowej.
Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do tych uderzeń w poście na platformie X. "Nasze odpowiedzi na rosyjskie przeciąganie wojny oraz ataki na nasze miasta i społeczności są całkowicie uzasadnione" - napisał wtedy.
Dodał też, że "tym razem ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu dosięgły obwodu moskiewskiego i mówimy Rosjanom jasno: ich państwo musi zakończyć swoją wojnę".