Świat

Amerykanin zginął, walcząc po stronie Rosji. Witkoff przekazał rodzinie medal od Putina

Steve Witkoff
Steve Witkoff rozpoczął wizytę w Moskwie
Źródło: Reuters
Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff wręczył rosyjskie odznaczenie rodzinie Amerykanina, który zginął walcząc po stronie Rosji w 2024 roku. 21-latek, syn wysokiej rangą urzędniczki CIA, zaciągnął się do armii rok wcześniej.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przekazał Order Odwagi rodzinie 21-latka, który zginął rok temu walcząc po stronie Rosji - informuje CNN, powołując się na wysokiego urzędnika amerykańskiej administracji. Witkoff otrzymał go na początku sierpnia od Władimira Putina. Jak informuje portal stacji, Witkoff przekazał odznaczenie Juliane Gallinie, zastępczyni dyrektora CIA ds. innowacji cyfrowych, a ta "płakała razem ze swoim mężem".

Steve Witkoff podczas spotkania z Władimirem Putinem w Moskwie
Steve Witkoff podczas spotkania z Władimirem Putinem w Moskwie
Źródło: SPUTNIK POOL

Amerykanin walczył po rosyjskiej stronie. CIA komentuje

21-letni Michael Gloss, syn wysokiej rangą urzędniczki CIA, sam nigdy nie był pracownikiem agencji. Według BBC, gdy jesienią w 2023 roku zaciągnął się do rosyjskich sił zbrojnych, Kreml miał nie znać jego związków rodzinnych. Jego ojciec, Larry Gloss, weteran wojny w Iraku, mówił w kwietniu w wywiadzie dla "Washington Post", że ich syn przez większość życia zmagał się z chorobą psychiczną, a oni - jako rodzice - mieli zamartwiać się, że "ktoś w Moskwie połączy fakty i dowie się, kim jest jego matka".

"Juliane Gallina i jej rodzina przeżyli niewyobrażalną osobistą tragedię wiosną 2024 roku, kiedy jej syn Michael Gloss, zmagający się z problemami psychicznymi, zmarł podczas walk w konflikcie na Ukrainie. CIA uważa śmierć Michaela za prywatną sprawę rodziny Glossów, a nie kwestię bezpieczeństwa narodowego" - komentuje w oświadczeniu dla CNN rzecznik agencji.

Dyplomatyczna aluzja

Order Odwagi (wcześniej informowano, że Putin miał przekazać Witkoffowi Order Lenina) to odznaczenie Federacji Rosyjskiej, zwykle przyznawane obywatelom rosyjskim "w uznaniu bezinteresownych aktów odwagi i męstwa w czasach kryzysów, katastrof i wojny" - informuje CNN. Przekazanie odznaczenia uznano za dyplomatyczną aluzję. "Gest Putina, znanego z gierek psychologicznych i prób obnażenia słabych punktów przeciwników, miał najprawdopodobniej na celu wywołanie niepotrzebnych pytań i podkreślenie, że syn urzędnika CIA walczył po stronie Rosji w wojnie" - komentowała stacja CBS.

CNN przypomina, że sam Witkoff również stracił syna - w epidemii opioidowej, a "strata dziecka jest traumatycznym doświadczeniem wykraczającym poza geopolitykę". Stacja przytacza opinię przedstawiciela amerykańskiej administracji, według którego dla Witkoffa moment przekazania medalu "nie dotyczył tego, za kogo (Amerykanin - red.) walczył, ale raczej wspomnień o dzieciach" i nadrzędnego przesłania: "zakończmy tę wojnę".

OGLĄDAJ: Rozmowa, która "przyniosła zmiany na gorsze". "Jest prezentem dla Rosji"
pc

Rozmowa, która "przyniosła zmiany na gorsze". "Jest prezentem dla Rosji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: CNN, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: noamgalai/Shutterstock

