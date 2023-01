Challengery 2 pojadą do Ukrainy. Sprawdziły się w Iraku, ani jeden nie został zniszczony przez wroga

czytaj dalej

W listopadzie 1952 roku, kiedy Półwysep Koreański był ogarnięty wojną, świat dzieliła żelazna kurtyna, a Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki zawzięcie rywalizowały na wielu polach, amerykański pilot Royce Williams zestrzelił cztery sowieckie myśliwce w 30 minut. Mógł stać się legendą, ale jego wyczyn pozostawał w tajemnicy przez 50 lat. Gdy na początku XXI wieku sprawę wreszcie można było ujawnić, weterani zaczęli żądać, by pilota uhonorować odpowiednio do jego zasług. Teraz przyszedł na to czas.