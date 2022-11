Bitwa o Bachmut. Relacja reportera CNN z "prawdziwego piekła"

Trwa brutalna walka o Bachmut (obwód doniecki), gdzie ukraińskie wojska dzielnie odpierają atak Rosjan. To obecnie najniebezpieczniejszych odcinek frontu w tej wojnie. - Za nami rozgrywa się prawdziwe piekło - mówi reporter CNN Matthew Chance, który towarzyszył broniącym tych ziem ukraińskim żołnierzom.

- Droga prowadząca do miasta pogrążona jest w dymie i pełna niebezpieczeństw. Musimy się zatrzymać i schronić przed ostrzałem. W tym miejscu dobrze słychać odgłosy pocisków wystrzeliwanych przez rosyjską artylerię. Jesteśmy na przedmieściach Bachmutu, z tego co nam powiedziano to obecnie najniebezpieczniejszy kawałek ziemi w tym toczącym się już od ponad pół roku konflikcie - mówi reporter CNN Matthew Chance.