Ukraińscy piloci o walce z Rosjanami na niebie i kontroli nad ukraińską przestrzenią powietrzną 

Rosja kontroluje tylko niewielką część nieba nad Ukrainą - powiedzieli w rozmowie z CNN dwaj ukraińscy piloci myśliwców. Opowiedzieli dziennikarzom o tym, jak wygląda walka z Rosjanami na niebie. - Nie wygląda na to, by wojna miała się szybko skończyć - dodał jeden z nich.

Dziennikarz CNN przeprowadził rozmowę z dwoma ukraińskimi pilotami wojskowymi. Zwracał się do nich pseudonimami, by chronić ich tożsamość. "Moonfish" oraz "Juice" zostali zapytani, jak wygląda walka z Rosjanami w powietrzu.

Dziennikarz CNN zwracał uwagę, że Rosjanom nie udało się ustanowić całkowitej kontroli nad ukraińskim niebem. - To połączony wysiłek naszych pilotów, ale także naziemnej obrony powietrznej. Współpraca układa się świetnie. Możemy swobodnie operować w naszej przestrzeni powietrznej. Rosja kontroluje tylko niewielką część nieba nad Ukrainą. To miejsca, gdzie dochodzi do brutalnych bombardowań na przykład Mariupola czy Charkowa. Ale dzięki wspólnym wysiłkom jesteśmy w stanie chronić nasze niebo przed Rosjanami - mówił Moonfish.

Dopytywani, jak długo uda im się to robić, Juice odparł, że "nie wygląda na to, by wojna miała się szybko skończyć". - Myślę, że dostaniemy jakieś wzmocnienie. Ale jeśli Zachód zapewni nam dodatkowe myśliwce, to sądzę, że będziemy w stanie kontrolować nasze niebo dłużej. Na razie nie brakuje nam doświadczonych i zmotywowanych pilotów - dodał.