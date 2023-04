W mieście w "czerwonej strefie" zostało już tylko jedno dziecko

czytaj dalej

To głęboko problematyczne, jak Brazylia faktycznie i retorycznie podchodzi do wojny w Ukrainie - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Odniósł się w ten sposób do słów brazylijskiego prezydenta Luli da Silvy, który uważa, że to Zachód zachęca do wojny w Ukrainie, a nie Rosja, która ją zaatakowała. W Brazylii pojawił się szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i w poniedziałek oświadczył, że Moskwa jest "wdzięczna brazylijskim przyjaciołom za jednoznaczne zrozumienie genezy sytuacji".