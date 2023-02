CNN: w Rosji działa sieć obozów, w których przetrzymuje się i reedukuje tysiące ukraińskich dzieci

Przynajmniej sześć tysięcy ukraińskich dzieci trafiło do rosyjskich obozów, których głównym celem jest reedukacja polityczna - pisze CNN, powołując się na raport amerykańskiego Obserwatorium Konfliktów Uniwersytetu Yale. W Rosji i na kontrolowanych przez nią terenach zidentyfikowano łącznie ponad 40 takich obiektów. W dwóch lokalizacjach dzieci miały przechodzić szkolenie militarne. Do sprawy odniósł się Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA.

- Wydaje się, że głównym celem obozów jest reedukacja polityczna - stwierdził Raymond. Dodał, że dwa obozy - na Krymie i w Czeczenii - "zdają się być wykorzystywane do szkolenia dzieci w zakresie obsługi broni i prowadzenia pojazdów wojskowych". Autorzy raportu zaznaczają jednak, że nie mają dowodów potwierdzających, iż ukraińskie dzieci były tam szkolone do walki.

Rosyjskie obozy dla dzieci. Opóźnione powroty i adopcja

Raport wskazuje, że "wiele dzieci zostało zabranych do obozów za zgodą rodziców, na określoną liczbę dni lub tygodni, i wróciło do domów w uzgodnionym terminie". Jednocześnie podkreślono, że "w wielu przypadkach zdolność rodziców do wyrażenia zgody budzi znaczące wątpliwości". W dodatku, jak wyjaśniono w dokumencie, "niektóre dzieci w obozach przetrzymywane były miesiącami, a ich powrót co tydzień przekładano". W przypadku dwóch obozów powrót dzieci miał zostać całkowicie odwołany. Zdarzało się też, że dzieci trafiały do rosyjskich sierocińców lub były adoptowane przez rosyjskie rodziny.