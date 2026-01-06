Zbliża się szczyt w Paryżu. Weźmie w nim udział kilkadziesiąt państw

Donald Trump: będziemy jeszcze rozmawiać z Europejczykami Źródło: TVN24

Zaplanowanemu na wtorek spotkaniu koalicji chętnych będą przewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Oczekiwani są reprezentanci łącznie 35 krajów, a szefowie 27 państw i rządów przybędą głównie z krajów europejskich.

Biały Dom poinformował, że obecni będą przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner. Jeszcze przed szczytem Macron spotka się z premierem Kanady Markiem Carney'em i następnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Polskę reprezentował będzie premier Donald Tusk, który zostanie powitany przez Macrona w Pałacu Elizejskim o godzinie 14.20. Następnie o godzinie 15 ma się rozpocząć sesja plenarna, podczas której nie przewidziano obsługi medialnej.

Co przyniesie szczyt w Paryżu?

Wtorkowy szczyt jest kolejnym z szeregu spotkań poświęconych Ukrainie.

W sobotę w Kijowie obradowali doradcy do spraw bezpieczeństwa krajów wspierających zaatakowane państwo. Zełenski zapowiedział po nim, że rozmowy będą kontynuowane w Paryżu, gdzie wypracowane kwestie mają zostać zatwierdzone. Finałem tego procesu ma być spotkanie w USA - również na poziomie głów państw. Ukraiński prezydent zaznaczył też, że chce, aby serię konsultacji udało się zakończyć do końca stycznia.

W poniedziałek Pałac Elizejski zapowiedział, że uczestnicy szczytu powinni podjąć zobowiązania w sprawie wspólnej wizji zasad przyszłego rozejmu w wojnie prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, a także reakcji w razie jego naruszenia. Będą też omawiać zasady rozmieszczenia przyszłych sił międzynarodowych.

Nie należy oczekiwać jednak, że znane będą szczegóły na temat tych sił, między innymi ich liczebności bądź wkładu poszczególnych państw. Prezydent Macron spotka się następnie w czwartek z przewodniczącymi obu izb parlamentu Francji i szefami frakcji parlamentarnych, by rozmawiać z nimi na temat Ukrainy i przyszłych gwarancji bezpieczeństwa.

Wtorkowe konsultacje odbędą się w cieniu amerykańskiej interwencji wojskowej w Wenezueli, w wyniku której przywódca tego kraju Nicolas Maduro wraz z żoną Cilią Flores zostali pojmani i przewiezieni do Stanów Zjednoczonych. USA zarzucają mu przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

