Transport broni na Ukrainę przez terytorium Węgier zakazany

Orban w podpisanym dokumencie zezwolił na przerzucenie sił NATO do zachodnich Węgier oraz na przewożenie broni między państwami NATO przez terytorium jego kraju. Zgodził się też na tranzyt pomocy humanitarnej na Ukrainę.

Orban: Polacy chcą przesunąć granice Zachodu aż pod Rosję

W piątkowym wywiadzie dla państwowego radia szef węgierskiego rządzu stwierdził, że unijne sankcje nałożone na Rosję to broń obosieczna, a tym samym Europa także ucierpi w gospodarczej wojnie z Rosją. - Sankcje mają swoją cenę i są bronią obosieczną, a my wkrótce zapłacimy tę cenę - powiedział Orban, dodając, że to tylko początek kryzysu.