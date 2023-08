Orban: strategia wspierania Ukrainy pieniędzmi i sprzętem jest błędna i nigdy nie zadziała

Węgierski premier Viktor Orban stwierdził, że Ukraina nie powinna zostać włączona do NATO. Jego zdaniem "należy osiągnąć porozumienie z Rosją w sprawie nowej architektury bezpieczeństwa", by zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo i suwerenność. Ocenił też, że strategia wspierania Ukrainy pieniędzy i sprzętem jest błędna.

Orban udzielił wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi. - Nie możemy sobie pozwolić na przekształcenie długiej granicy między Rosją a Ukrainą w granicę NATO . Oznaczałoby to natychmiastową wojnę, niebezpieczeństwo dla nas wszystkich, nawet dla Waszyngtonu - stwierdził. - Osobiście uważam, że bez włączenia Rosjan do europejskiej architektury bezpieczeństwa nie możemy zapewnić bezpieczeństwa obywatelom Europy - dodał.

Podkreślił też, że jego rząd stara się utrzymywać racjonalne stosunki z Rosją, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki i energetyki. - Jeśli ktokolwiek zrobiłby z południowym korytarzem gazowym to, co stało się z Nord Stream, byłoby to uznane za powód do wojny lub ataku terrorystycznego i zareagowalibyśmy natychmiast - powiedział Orban o gazociągu South Stream, którym gaz z Rosji płynie przez Turcję, Bułgarię i Serbię.