Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media o decyzji USA w sprawie Ukrainy. Trump zaprzecza

Ukraina, wojsko
Zełenski u Trumpa: to nie jest kwestia tylko Tomahawków
Źródło: Reuters
Administracja Donalda Trumpa znosi "kluczowe ograniczenia" w sprawie użycia niektórych pocisków dalekiego zasięgu przez Ukrainę - podał w środę "Wall Street Journal", powołując się na amerykańskich urzędników. Głos w sprawie publikacji zabrał prezydent USA.
Kluczowe fakty:
  • Decyzja miała zapaść przed spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskim prezydentem w Białym Domu.
  • Źródła dziennika spodziewają się, że Ukraina będzie przeprowadzać teraz więcej ataków powietrznych na terytorium Rosji.
  • Donald Trump w mediach społecznościowych zaprzeczył treści publikacji "WSJ".

"Artykuł w Wall Street Journal o tym, że USA zezwoliły Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu w głębi Rosji to FAKE NEWS (pisownia oryginalna - red.). USA nie mają nic wspólnego z tymi rakietami, niezależnie skąd pochodzą, ani od tego, co Ukraina z nimi robi!" - napisał później we wtorek Trump w swoim serwisie Truth Social.

"WSJ": administracja Trumpa zniosła "kluczowe ograniczenia"

Dziennik podał w środę, że decyzja USA o umożliwieniu użycia brytyjskich, lecz posiadających amerykańskie komponenty rakiet Storm Shadow wobec celu w Rosji nastąpiła po niedawnym przekazaniu przez szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha uprawnień dotyczących takich ataków dowódcy sił USA i NATO w Europie generałowi Alexusowi Grynkewichowi.

"Administracja Trumpa zniosła kluczowe ograniczenie dla Ukrainy dotyczące użycia niektórych pocisków dalekiego zasięgu dostarczanych przez zachodnich sojuszników, co pozwala na nasilenie ataków w głąb Rosji i na zwiększenie presji na Kreml" - pisze "WSJ", powołując się na urzędników USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zmasowany atak na ważny zakład chemiczny w Rosji

Zmasowany atak na ważny zakład chemiczny w Rosji

Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję

Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję

BIZNES

Przekazanie uprawnień i naciski na Moskwę

Zmiana ta zbiegła się też z naciskami ze strony prezydenta Trumpa na Kreml, by rozpoczął rozmowy w sprawie zakończenia wojny. Prezydent informował, że rozważa możliwość wysłania do Kijowa rakiet Tomahawk, jednak później wycofał się z tej propozycji.

Przedstawiciele władz USA przekazali, że spodziewają się, iż Ukraina przeprowadzi więcej ataków transgranicznych z użyciem pocisków Storm Shadow, wystrzeliwanych z ukraińskich samolotów. Stany Zjednoczone mogą ograniczać użycie pocisków Storm Shadow przez Ukrainę, ponieważ rakiety te wykorzystują amerykańskie dane namierzania.

Użycie przez Ukrainę pocisków Storm Shadow nie zmienia sytuacji na polu bitwy - ocenił dziennik. Rakiety te mają znacznie krótszy zasięg niż amerykańskie Tomahawki i były już wcześniej wykorzystywane do atakowania celów w Rosji. Pociski te umożliwiają jednak Ukraińcom rozszerzenie ataków na terytorium rosyjskim.

Nowa procedura za Trumpa

Gazeta przypomniała, że były prezydent Joe Biden pod koniec swoich rządów wydał zgodę na wykorzystanie przez Ukrainę pocisków Storm Shadow i amerykańskich rakiet ATACMS wobec celów w Rosji. Jednak po objęciu urzędu przez Trumpa Pentagon wdrożył procedurę, mającą na celu zatwierdzanie ataków transgranicznych z wykorzystaniem rakiet amerykańskich lub rakiet pochodzących z innych krajów, w tym Storm Shadow, które wykorzystują amerykańskie dane namierzania.

W ramach tego mechanizmu sekretarz obrony miał decydujący głos w sprawie tego, czy Ukraina może użyć zachodniej broni dalekiego zasięgu do ataku na cel w Rosji. Do niedawna żadne takie ataki nie były zatwierdzane. Zmieniło się to, gdy uprawnienia do zatwierdzania ataków zostały zwrócone Dowództwu Europejskiemu - poinformowało dwóch amerykańskich urzędników.

Według źródła gazety decyzja o zniesieniu restrykcji dotyczących pocisków Storm Shadow zapadła przed ubiegłotygodniowym spotkaniem prezydentów USA i Ukrainy w Białym Domu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/GeneralStaff.ua

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieUkrainaUSAPolityka zagraniczna USA
Czytaj także:
imageTitle
Liverpool przełamał się w wielkim stylu
EUROSPORT
Real - Juventus
Real bezbłędny. Wygraną musiał jednak wyszarpać
Najnowsze
Rosneft
USA nakładają sankcje na Rosję
Świat
Leszek Miller
Miller o Ukraińcach i Kowalu. Kraśko: momentami pana nie poznaję
Polska
imageTitle
Bayern się zabawił. Kolejna wysoka wygrana
EUROSPORT
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
METEO
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz
Szef SKW jednoznacznie o poświadczeniu Cenckiewicza
Polska
Kropka nad i
"To nie będzie PiS z ludzką twarzą". O konwencji w Katowicach w "Kropce nad i"
Polska
Silny wiatr
Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Robert Bąkiewicz w Szczecinku
Operator TVN24 wyrzucony z otwartego spotkania z Bąkiewiczem
Polska
Plakat koncertu "Harmonia różnorodności"
"Muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami"
WARSZAWA
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
METEO
imageTitle
Pobił rekord i usłyszał zarzuty. Zdradziły go wpisy w mediach społecznościowych
EUROSPORT
pap_20250729_0LO
Wizyty Trumpa i Vance'a. Spór o to, kto ma zapłacić rachunek
BIZNES
Jarosław Stróżyk
Działania "na terenie całej Polski". Szef SKW: może stąd dzisiaj mój strój
Polska
monitoring
Podbiegł i wbił mu nóż w plecy. Nagranie z monitoringu
Katowice
Aneke Rune
Matka znanego tenisisty atakuje władze tenisa
EUROSPORT
Napad na ulicy Teligi
Napad pod bankiem. Złodziej ukradł dużą sumę
WARSZAWA
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy
WARSZAWA
Radosław Piesiewicz
Nowy sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego
BIZNES
Do ataku na łódź miało dojść u wybrzeży Ameryki Południowej
USA uderzyły w kolejną łódź, tym razem na Pacyfiku
Świat
Szpital w Legnicy ze specjalną strefą dla pacjentów pod wpływem alkoholu
Setki pacjentów pod wpływem alkoholu i narkotyków. Szpital reaguje
Wrocław
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
METEO
Samolot szturmowy Su-25
Zmasowany atak na ważny zakład chemiczny w Rosji
Świat
Syryjskie siły bezpieczeństwa z ciężkim uzbrojeniem biorą udział w operacji po starciach z bojownikami powiązanymi z Asadem w Latakii
Walki z dżihadystami niedaleko granicy. Ich obóz "całkowicie otoczony"
Świat
Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW
Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę
Piotr Bakalarski
Silny wiatr, wietrznie
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
METEO
imageTitle
Niczym ojciec i syn. Yamal przedstawił trenerowi swoją dziewczynę
EUROSPORT
Rosja, ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych  
Rosja pokazała swoją broń. "Sygnał ostrzegawczy"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica