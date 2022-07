USA wezwały Chiny do potępienia agresji Rosji na Ukrainę. Blinken: wszyscy musimy razem stanąć

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 136 dni. Co najmniej 10 tysięcy mieszkańców Mariupola jest przetrzymywanych w więzieniach filtracyjnych, do których zostali skierowani z obozów filtracyjnych - przekazał w sobotę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie stracili około 37 200 ludzi oraz 1638 czołgów, a blisko 300 żołnierzy tylko ostatniej doby - podał natomiast ukraiński sztab generalny. Oznacza to, że średnio co mniej więcej pięć minut w ciągu ostatniej doby jeden rosyjski żołnierz tracił życie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.