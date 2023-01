Jest porozumienie na linii Izrael-USA. Ukraina dostanie 300 tysięcy pocisków

Pentagon wykorzystuje ogromne, ale mało znane amerykańskie magazyny wojskowe zlokalizowane w Izraelu, aby dostarczać amunicję Ukrainie - poinformował dziennik "New York Times" na podstawie amerykańskich i izraelskich źródeł. Właśnie z tych magazynów do Ukrainy trafi 300 tysięcy pocisków.

"New York Times" podał we wtorek, że "władze USA i Izraela doszły do porozumienia w sprawie przekazania Kijowowi 300 tysięcy zmagazynowanych tam pocisków artyleryjskich o kalibrze 155 mm". Dziennik opisał, że amerykańscy i izraelscy urzędnicy powiedzieli dziennikarzom gazety, że mniej więcej połowa z nich została już przetransportowana do Europy, skąd trafi na Ukrainę. Wcześniej nie informowano o tym, że na Ukrainę kierowana jest amerykańska amunicja z magazynów w Izraelu.