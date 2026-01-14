Logo strona główna
Świat

USA oskarżają Rosję. "Te działania grożą rozszerzeniem i zaostrzeniem wojny"

Rosja 27 grudnia 2025 roku przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę
Stany Zjednoczone oskarżyły w poniedziałek Rosję o "niebezpieczną i niewytłumaczalną eskalację" trwającej prawie cztery lata wojny na Ukrainie. Zastępczyni ambasadora USA przy ONZ Tammy Bruce odniosła się w ten sposób do wystrzelenia rakiety balistycznej Oriesznik.

USA potępiły w poniedziałek Rosję za wystrzelenie hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik, zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych, który uderzył w cel w obwodzie lwowskim, w pobliżu granicy z Polską. Rosjanie użyli tego nowego pocisku po raz drugi, a wystrzelenie go w cel w pobliżu granic NATO było, jak zauważa ABC News "wyraźnym ostrzeżeniem dla sojuszników Kijowa w NATO".

W co gra Putin? Chce "wykoleić rodzące się ramy porozumienia"

W co gra Putin? Chce "wykoleić rodzące się ramy porozumienia"

Rosja szykuje "strategiczną operację ofensywną". Zwiększyła liczbę żołnierzy

Rosja szykuje "strategiczną operację ofensywną". Zwiększyła liczbę żołnierzy

USA oskarżają Rosję

Przemawiając na zwołanym przez Ukrainę nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, zastępczyni ambasadora USA przy ONZ Tammy Bruce mówiła, że jest to "niebezpieczna i niewytłumaczalna eskalacja". Stwierdziła, że dzięki "przywództwu prezydenta Trumpa" porozumienie pokojowe jest "bliżej niż kiedykolwiek od początku wojny". Bruce oświadczyła, że obecne zaangażowanie w sprawę negocjacji pokojowych amerykańskiej administracji niesie za sobą "ogromny potencjał".

- Obie strony powinny szukać sposobów na deeskalację, jednak działania Rosji grożą rozszerzeniem i zaostrzeniem wojny - przyznała. - Potępiamy ciągłe i nasilające się ataki Rosji na ukraińskie obiekty energetyczne i inną infrastrukturę cywilną. Te ataki ośmieszają sprawę pokoju, sprawę o najwyższym znaczeniu dla świata i dla prezydenta Trumpa - dodała.

Przypomniała również, że niespełna rok temu Federacja Rosyjska głosowała za rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2774, która wzywała do do szybkiego zakończenia konfliktu i trwałego pokoju. - Byłoby wspaniale, gdyby Rosja poszła w ślady swoich słów i poparła je czynami - oceniła. - W duchu tej rezolucji Rosja, Ukraina i Europa muszą poważnie dążyć do pokoju i położyć kres temu koszmarowi - przyznała.

Najkrwawszy rok w cieniu negocjacji pokojowych

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia obwinił Kijów za impas dyplomatyczny, stwierdzając, że dopóki prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "nie opamięta się i nie zgodzi na realistyczne warunki negocjacji", Moskwa będzie kontynuować wojnę - przekazał portal Euronews.

Misja Monitorująca Prawa Człowieka ONZ na Ukrainie (HRMMU) poinformowała w nowym raporcie, opublikowanym w poniedziałek, że rok 2025 był najtragiczniejszym rokiem dla ludności cywilnej od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnej inwazji w 2022 roku. W 2025 roku śmierć w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie poniosło co najmniej dwa i pół tysiąca cywilów, a 12 tysięcy zostało rannych. Dane wskazują, że ​​w wyniku konfliktu zginęło o 31 procent więcej cywilów niż rok wcześniej. W odniesieniu do roku 2023 ten wzrost jest jeszcze większy.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: ABC News, Reuters, Fox News, Euronews

Źródło zdjęcia głównego: Gleb Garanich / Reuters / Forum

