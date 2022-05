Biden: nie wyślemy Ukrainie systemów rakietowych, którymi mogą uderzyć wewnątrz Rosji

Wcześniej CNN i inne media donosiły, że administracja Bidena zamierza włączyć do nowego pakietu pomocy wojskowej systemy artylerii rakietowej M270 MLRS lub HIMARS. W zależności od używanej amunicji, mogą one wystrzeliwać rakiety od 32 do nawet 300 kilometrów, choć podstawowe rakiety mają zasięg 32-45 kilometrów.