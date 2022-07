Wojna w Ukrainie. Ukraiński żołnierz o walce na drony i technologię

Jak pisze BBC, Dmytro Podworczański bierze udział w tej drugiej, w dużej mierze niewidocznej, konfrontacji. Dowodzi jednostką liczącą zaledwie 10 żołnierzy-ochotników, odpowiedzialnych za obsługę dronów zwiadowczych, których sam lubi nazywać "gośćmi z IT, którzy walczą". Większość z nich miała do czynienia informatyką, a wszyscy poznali się jeszcze przed wybuchem wojny.

Goście z IT

Do tej pory batalion brał udział między innymi w walkach o Rubiżne i Siewierodonieck. Obecnie grupa szykuje się do obrony Słowiańska. - Myślę, że Słowiańsk będzie następnym dużym celem Rosjan - mówi jeden z żołnierzy. Zapytany o to, czy jego zdaniem Ukraińcy będą w stanie powstrzymać rosyjski szturm, odparł: pewnie.

Jak wynika z danych BBC, mimo że drony były już używane w innych konfliktach zbrojnych, to nigdy na tak dużą skalę jak w Ukrainie. Obie strony konfliktu dysponują co prawda dużymi dronami wojskowymi, jak rosyjski Orłan-10 lub używany przez Ukraińców turecki Bayraktar, ale mimo tego najczęściej stosują drony, które każdy może kupić w sklepie. A to głównie dlatego, że nie są bardzo kosztowne i łatwo je zastąpić, w przeciwieństwie do drogich i zaawansowanych technologicznie dronów bojowych, które na domiar złego są dość łatwe na namierzenia i zestrzelenia.