Ukraiński sztab generalny: Rosja przenosi jednostki na Białoruś, by dokonać rotacji wojsk

Głównym celem rosyjskich działań zbrojnych jest otoczenie sił ukraińskich na południowym-wschodzie kraju - przekazał doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Przekazał również, że na niektórych odcinkach wojska ukraińskie przeszły do "niewielkich, ale jednak - kontrataków". Tego samego dnia Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w komunikacie, że Rosja przenosi jednostki na Białoruś, by dokonać rotacji wojsk.

"Okrążenie naszych sił w strefie Operacji Sił Połączonych, zdobycie Mariupola i utrzymanie obrony w rejonie Chersonia na południu" - to obecnie, według Arestowycza, główny cel rosyjskich działań zbrojnych na Ukrainie. Doradca prezydenta przyznał na briefingu, że oznacza to, iż sytuacja na tym odcinku frontu może się pogorszyć. - Nasze wojska rozpoczęły małe, taktyczne, ale jednak kontrataki w obwodzie sumskim i charkowskim. Kontynuują je w obwodach kijowskim i chersońskim - wskazał Arestowycz.

- Następny tydzień-dwa będą nierówne. Będą informacje o kontruderzeniach na niektórych odcinkach, ale będą również doniesienia, że na niektórych odcinkach frontu, zwłaszcza na wschodzie, sytuacja jest bardzo trudna - oświadczył. Do tego, jak powiedział, trzeba być "emocjonalnie i organizacyjnie gotowym". Arestowycz wskazał, że władze Ukrainy podejmują działania na arenie międzynarodowej, między innymi na rzecz przeprowadzenia ewakuacji z Mariupola i innych miast. Zaapelował także do ukraińskich wojskowych, by w rejonach kontrataków, gdzie pojawi się dużo jeńców, traktowali ich "zgodnie z konwencją genewską".