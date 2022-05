Ukraiński kontratak w obwodzie charkowskim. "Na niektórych kierunkach wróg się cofa"

Przekazał, że choć Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy, od początku wojny będące pod ostrzałami - nie był ostrzeliwany w ciągu ostatniej doby, to Rosjanie atakowali mniejsze miejscowości. "To świadczy o tym, że nie można tracić czujności" - napisał w mediach społecznościowych Syniehunow.

Szef władz obwodowych wezwał mieszkańców, by stosowali się do alarmów przeciwlotniczych. Zaapelował też do mieszkańców tych obszarów, które zostały niedawno odbite z rąk Rosjan, by nie spieszyli się z powrotem do domów, ze względu na zaminowanie terenu i obiektów. "Wróg, wycofując się, zaminował absolutnie wszystko - podwórza, pasma leśne, pobocza dróg, nawet łóżeczka dla dzieci. Teraz trwa praca nad rozminowaniem" - napisał Syniehubow na komunikatorze Telegram.