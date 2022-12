Ukraiński generał o "jedynym celu" szkoleń rosyjskich pilotów wojskowych na Białorusi

17 grudnia na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny z powodu wylotu z lotniska w Maczuliszczach na Białorusi dwóch myśliwców MiG-31K. Mogą one, według Rosjan, przenosić rakiety Kindżał, których deklarowany zasięg to dwa tysiące kilometrów. Tego samego dnia z lotniska na Białorusi wystartował także samolot zwiadowczy A-50 oraz jeszcze dwa myśliwce. A-50 to maszyna wczesnego ostrzegania, służy między innymi do lokalizowania celów i rozpoznawania pozycji obrony przeciwlotniczej.