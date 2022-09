Porażki na południu Ukrainy, rosyjskie dowództwo w ogniu krytyki. "Wynik błędów w kampanii informacyjnej"

W obwodzie chersońskim trwa kontrofensywa sił ukraińskich, które odbijają kolejne miejscowości z rąk najeźdźców. Amerykański Instytut Badań nad Wojną ocenił, że w obliczu tych wydarzeń rosyjskie władze popełniają błędy w swojej kampanii informacyjnej na temat wojny w Ukrainie. Jak podkreślił ISW, proklemlowskie media opisują inwazję jako operację prowadzoną bez wysiłku i bez błędów, a to sprzyja błędnej ocenie faktycznej sytuacji, także w oczach dowódców.

Do tej pory w większości blogerzy "popierali narrację ministerstwa obrony Rosji o tym, że kontrofensywa ukraińska w obwodzie chersońskim jest zupełnie nieudana" - przypomniał ISW. Teraz część z nich krytykuje rosyjskie dowództwo za to, że nie przygotowało się do nadciągającej kontrofensywy.