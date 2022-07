Raport ISW: ukraińscy partyzanci atakują władze okupacyjne

Ukraińskie Centrum Narodowego Ruchu Oporu poinformowało, że "nieznani sprawcy" dokonali zamachu na kolaboranta Jewhenija Junakowa. Zginął w wybuchu bomby, podłożonej w jego samochodzie. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War, ISW) był on powołanym przez Rosjan zarządcą miasta Wełykyj Burłuk. O jego śmierci informowały też rosyjskie media.