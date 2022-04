"Nie siedźcie cicho, apelujcie do polityków. Protestujcie i domagajcie się działań" 

Ukraińscy muzycy, aktorzy i artyści nagrali krótki film, w którym apelują do ludzi na całym świecie o pomaganie ich ojczyźnie. "Nie siedźcie cicho, apelujcie do polityków, by działali. Protestujcie i domagajcie się działań" - mówi piosenkarka Jamala. Wielu ukraińskich artystów zamiast występować na scenie, walczy teraz na froncie.

To już 39. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kilka milionów Ukraińców opuściło swoją ojczyznę w obawie przed bombardowaniami. Ale wiele osób też zostało, by walczyć na froncie. Wśród nich nie brakuje też artystów z różnych branż. Do tej pory ich drugim domem były sceny, teatry, hale koncertowe. Teraz część z nich ruszyła na front, by walczyć o niepodległość swojej ojczyzny. W internecie pojawiło się nagranie, na którym artyści opowiadają o dramatycznej sytuacji w jakiej znalazła się Ukraina i proszą o pomoc.

"Wyobraź sobie, że sąsiednie państwo wymyśliło o twojej ojczyźnie fałszywą historię" - mówi na nagraniu piosenkach Pianoboy. "Przyszli do mojej ojczyzny, zabijając rodziny, niszcząc domy i miasta" - opowiada piosenkarz Melvin. "Staramy się być silni u chronić życie nasze i naszych ludzi" - dodaje raperka Alyona Alyona.

"Protestujcie, domagajcie się działań"

W krótkim nagraniu ukraińscy artyści opowiadają o tym, że Ukraina robi co może, by odeprzeć rosyjską inwazję i zapewnić bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale i całej Europie. "Walczymy, by chronić świat. Poświęcamy nasze życie dla pokoju" - mówi piosenkarka Michelle Andrade.

Artyści podkreślają, że czekają na dzień, w którym wojna się skończy, a wszyscy Ukraińcy będą mogli zacząć odbudowywać swój kraj. "Zaprosimy was wtedy do Ukrainy i pokażemy wam, jak wspaniałym krajem jesteśmy" - zapewnia aktor Rob Feldman.

Jedna z artystek podziękowała też "Polakom i innym osobom" które wspierają jej ojczyznę i okazują wsparcie. Z kolei Jamala apeluje by ludzie na całym świecie wzięli sprawy w swoje ręce. "Nie siedźcie cicho, apelujcie do polityków, by działali. Protestujcie i domagajcie się działań" - dodaje piosenkarka.

