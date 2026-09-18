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Świat

Atak na blok w Sumach. Prezydent Ukrainy podał informacje o ofiarach

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Atak Rosji na budynek mieszkalny w Sumach (18.09.2026)
Tusk: dzisiaj Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua
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Rosyjska bomba lotnicza uderzyła w blok mieszkalny w Sumach. Według informacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zginęły co najmniej dwie osoby, a cztery zostały wydobyte spod gruzów. Poszkodowanych może być więcej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek wieczorem przekazał w serwisie X, że rosyjska bomba lotnicza trafiła między trzecie a czwarte piętro bloku mieszkalnego w Sumach, w północno-wschodniej części kraju.

"Cztery osoby, w tym dziecko, zostały już wydobyte spod gruzów. Na razie wiemy, że - niestety - dwie osoby zginęły. Wyrazy współczucia dla ich bliskich. Pod gruzami mogą wciąż znajdować się ludzie. Ratownicy robią wszystko, co w ich mocy, aby ich wydobyć i ugasić pożary" - napisał Zełenski.

Prezydent przekazał, że tego wieczoru Rosjanie zaatakowali z powietrza również klinikę w Pawłohradzie oraz infrastrukturę logistyczną w obwodzie kijowskim.

"To właśnie jest to, o czym Ukraina mówi codziennie: konieczność powstrzymania takich bestialskich zamachów na życie. Właśnie teraz Stany Zjednoczone mają szansę wysłać agresorowi właściwy sygnał: że będzie nacisk i że wojna musi się zakończyć. Oczekujemy, że ustawa senatora Lindseya Grahama ostatecznie stanie się prawem, a siła tej presji pomoże skłonić Rosję do pokoju" - wskazał we wpisie Zełenski.

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Ukraina ma nowe drony przechwytujące

Rosja ostatnio intensywnie atakuje Ukrainę z powietrza na całym jej terytorium, także na zachodzie. W nalotach wykorzystywane są także nowe drony odrzutowe. W niedzielę nad ranem w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5.

W czwartek prezydent Zełenski przekazał, że jego kraj ma już gotową odpowiedź - nowe drony przechwytujące.

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"Krok za krokiem znajdujemy odpowiedź na rosyjskie zagrożenia i tworzymy własne, ukraińskie środki nacisku na wroga" - napisał na Telegramie. Zapowiedział także kolejne aktywne działania i operacje "dalekiego zasięgu".

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiRosjaDronyAtaki dronów
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