Świat Atak na blok w Sumach. Prezydent Ukrainy podał informacje o ofiarach Filip Czerwiński |

Tusk: dzisiaj Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek wieczorem przekazał w serwisie X, że rosyjska bomba lotnicza trafiła między trzecie a czwarte piętro bloku mieszkalnego w Sumach, w północno-wschodniej części kraju.

"Cztery osoby, w tym dziecko, zostały już wydobyte spod gruzów. Na razie wiemy, że - niestety - dwie osoby zginęły. Wyrazy współczucia dla ich bliskich. Pod gruzami mogą wciąż znajdować się ludzie. Ratownicy robią wszystko, co w ich mocy, aby ich wydobyć i ugasić pożary" - napisał Zełenski.

All services are currently working at the site of Russia’s utterly inhumane strike on a residential apartment building in Sumy. An aerial bomb hit directly between the third and fourth floors. Four people, including a child, have already been rescued from under the rubble. As of… pic.twitter.com/1wjH2AyGns — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026 Rozwiń

Prezydent przekazał, że tego wieczoru Rosjanie zaatakowali z powietrza również klinikę w Pawłohradzie oraz infrastrukturę logistyczną w obwodzie kijowskim.

"To właśnie jest to, o czym Ukraina mówi codziennie: konieczność powstrzymania takich bestialskich zamachów na życie. Właśnie teraz Stany Zjednoczone mają szansę wysłać agresorowi właściwy sygnał: że będzie nacisk i że wojna musi się zakończyć. Oczekujemy, że ustawa senatora Lindseya Grahama ostatecznie stanie się prawem, a siła tej presji pomoże skłonić Rosję do pokoju" - wskazał we wpisie Zełenski.

Ukraina ma nowe drony przechwytujące

Rosja ostatnio intensywnie atakuje Ukrainę z powietrza na całym jej terytorium, także na zachodzie. W nalotach wykorzystywane są także nowe drony odrzutowe. W niedzielę nad ranem w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5.

W czwartek prezydent Zełenski przekazał, że jego kraj ma już gotową odpowiedź - nowe drony przechwytujące.

"Krok za krokiem znajdujemy odpowiedź na rosyjskie zagrożenia i tworzymy własne, ukraińskie środki nacisku na wroga" - napisał na Telegramie. Zapowiedział także kolejne aktywne działania i operacje "dalekiego zasięgu".