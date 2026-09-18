Atak na blok w Sumach. Prezydent Ukrainy podał informacje o ofiarach
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek wieczorem przekazał w serwisie X, że rosyjska bomba lotnicza trafiła między trzecie a czwarte piętro bloku mieszkalnego w Sumach, w północno-wschodniej części kraju.
"Cztery osoby, w tym dziecko, zostały już wydobyte spod gruzów. Na razie wiemy, że - niestety - dwie osoby zginęły. Wyrazy współczucia dla ich bliskich. Pod gruzami mogą wciąż znajdować się ludzie. Ratownicy robią wszystko, co w ich mocy, aby ich wydobyć i ugasić pożary" - napisał Zełenski.
Prezydent przekazał, że tego wieczoru Rosjanie zaatakowali z powietrza również klinikę w Pawłohradzie oraz infrastrukturę logistyczną w obwodzie kijowskim.
"To właśnie jest to, o czym Ukraina mówi codziennie: konieczność powstrzymania takich bestialskich zamachów na życie. Właśnie teraz Stany Zjednoczone mają szansę wysłać agresorowi właściwy sygnał: że będzie nacisk i że wojna musi się zakończyć. Oczekujemy, że ustawa senatora Lindseya Grahama ostatecznie stanie się prawem, a siła tej presji pomoże skłonić Rosję do pokoju" - wskazał we wpisie Zełenski.
Ukraina ma nowe drony przechwytujące
Rosja ostatnio intensywnie atakuje Ukrainę z powietrza na całym jej terytorium, także na zachodzie. W nalotach wykorzystywane są także nowe drony odrzutowe. W niedzielę nad ranem w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5.
W czwartek prezydent Zełenski przekazał, że jego kraj ma już gotową odpowiedź - nowe drony przechwytujące.
"Krok za krokiem znajdujemy odpowiedź na rosyjskie zagrożenia i tworzymy własne, ukraińskie środki nacisku na wroga" - napisał na Telegramie. Zapowiedział także kolejne aktywne działania i operacje "dalekiego zasięgu".