Turcy proponują pomoc w ewakuacji rannych żołnierzy broniących Azowstalu. Brakuje zgody Rosjan

Ibrahim Kalin, rzecznik tureckiego prezydenta oraz jego doradca do spraw polityki zagranicznej, w rozmowie z agencją Reutera powiedział, że przedyskutował propozycję ewakuacji rannych ukraińskich żołnierzy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, gdy wizytował Kijów przed dwoma tygodniami. Jak dodał, pomysł "pozostaje na stole", choć Rosja dotychczas nie wyraziła na to zgody.

Plan zakłada przewiezienie rannych wojskowych do Berdiańska, miasta portowego w obwodzie zaporoskim. Stamtąd mieliby oni odpłynąć tureckim statkiem przez Morze Czarne do Stambułu. - Gdybyśmy mogli, chętnie byśmy to zrobili. Jesteśmy gotowi. Prawdę mówiąc, nasz statek jest gotów do wyruszenia w drogę i przewiezienia rannych żołnierzy i cywilów do Turcji - powiedział turecki urzędnik.