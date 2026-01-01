Ponad 200 dronów wycelowanych w Ukrainę. Niespokojną noc mieli też Rosjanie

"Nasz region przez całą noc był pod zmasowanym atakiem dronów typu Shahed. Kilkadziesiąt wrogich bezzałogowców ponownie zaatakowało obiekty infrastruktury krytycznej" - poinformował w czwartek nad ranem Iwan Rudnycki, szef obwodu wołyńskiego w Ukrainie, który graniczy z Polską. Przekazał, że cześć Shahedów została zestrzelona. "Jednocześnie odnotowano trafienia, w wyniku których wybuchły pożary. Dotyczy to w szczególności miasta Łuck i rejonu kowelskiego" - napisał na Telegramie Rudnycki.
Lokalny dostawca energii, Wołyńobłenerho, poinformował, że w noworoczną noc ponad 100 tysięcy mieszkańców obwodu nie miało prądu.
Doniesień o zabitych lub rannych nie ma.
Ataki na inne regiony
Rosyjskie drony zaatakowały także obwody zaporoski i odeski.
Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała w środę późnym wieczorem, że w wyniku ostrzału miasta Zaporoże rannych zostało pięć osób.
Szef władz regionu Iwan Fedorow w czwartek nad ranem przekazał, że liczba poszkodowanych w ostrzałach Zaporoża i kilku innych miejscowości wzrosła do dziewięciu.
"W noc sylwestrową wróg 'przywitał' Odessę kilkoma falami ataków z użyciem dronów bojowych" - poinformował szef obwodu odeskiego Serhij Łysak. Bezzałogowce trafiły w obiekty infrastruktury cywilnej i budynki mieszkalne. "Wszystkie pożary zostały opanowane" - przekazał Łysak.
Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że w noworoczną noc Rosjanie użyli 205 dronów bojowych do ataku na Ukrainę. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 176 bezzałogowców.
"Odnotowano trafienia 24 dronów w 15 lokalizacjach" - podały siły powietrzne.
Ukraińcy uderzyli w rosyjskie rafinerie
Rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały o ataku dronów ukraińskich na rafinerie w obwodzie kałuskim i Kraju Krasnodarskim w Rosji. Szczegóły uderzeń na razie nie są znane.
Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, pisał w serii wpisów na Telegramie, które ukazały się po godz. 1 w nocy, o "zestrzeleniu" co najmniej siedmiu bezzałogowców, które miały lecieć w kierunku rosyjskiej stolicy. Każdy z nich zawierał doniesienia o tym, że "specjaliści służb ratunkowych pracują na miejscu upadku szczątków".
Autorka/Autor: Tatiana Serwetnyk/akr
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych