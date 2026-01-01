Ponad 200 dronów wycelowanych w Ukrainę. Niespokojną noc mieli też Rosjanie

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Nasz region przez całą noc był pod zmasowanym atakiem dronów typu Shahed. Kilkadziesiąt wrogich bezzałogowców ponownie zaatakowało obiekty infrastruktury krytycznej" - poinformował w czwartek nad ranem Iwan Rudnycki, szef obwodu wołyńskiego w Ukrainie, który graniczy z Polską. Przekazał, że cześć Shahedów została zestrzelona. "Jednocześnie odnotowano trafienia, w wyniku których wybuchły pożary. Dotyczy to w szczególności miasta Łuck i rejonu kowelskiego" - napisał na Telegramie Rudnycki.

Lokalny dostawca energii, Wołyńobłenerho, poinformował, że w noworoczną noc ponad 100 tysięcy mieszkańców obwodu nie miało prądu.

Doniesień o zabitych lub rannych nie ma.

Ataki na inne regiony

Rosyjskie drony zaatakowały także obwody zaporoski i odeski.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała w środę późnym wieczorem, że w wyniku ostrzału miasta Zaporoże rannych zostało pięć osób.

Szef władz regionu Iwan Fedorow w czwartek nad ranem przekazał, że liczba poszkodowanych w ostrzałach Zaporoża i kilku innych miejscowości wzrosła do dziewięciu.

Zaporoże, wieżowiec po ataku rosyjskich dronów Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

"W noc sylwestrową wróg 'przywitał' Odessę kilkoma falami ataków z użyciem dronów bojowych" - poinformował szef obwodu odeskiego Serhij Łysak. Bezzałogowce trafiły w obiekty infrastruktury cywilnej i budynki mieszkalne. "Wszystkie pożary zostały opanowane" - przekazał Łysak.

Pożar w obwodzie odeskim po ataku rosyjskich dronów Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że w noworoczną noc Rosjanie użyli 205 dronów bojowych do ataku na Ukrainę. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 176 bezzałogowców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wybuchy i ogień w Kijowie. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku

"Odnotowano trafienia 24 dronów w 15 lokalizacjach" - podały siły powietrzne.

Ukraińcy uderzyli w rosyjskie rafinerie

Rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały o ataku dronów ukraińskich na rafinerie w obwodzie kałuskim i Kraju Krasnodarskim w Rosji. Szczegóły uderzeń na razie nie są znane.

Росіяни зустріли Новий рік під ударами дронів: палають нафтобази під Калугою та на Кубаніhttps://t.co/ICYkq9QnUa pic.twitter.com/qPrmM4ytr9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 1, 2026 Rozwiń

Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, pisał w serii wpisów na Telegramie, które ukazały się po godz. 1 w nocy, o "zestrzeleniu" co najmniej siedmiu bezzałogowców, które miały lecieć w kierunku rosyjskiej stolicy. Każdy z nich zawierał doniesienia o tym, że "specjaliści służb ratunkowych pracują na miejscu upadku szczątków".

OGLĄDAJ: Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24