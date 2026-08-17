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Świat

Atak Ukrainy na Rosję. Lokalne władze o ofiarach cywilnych

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Zaatakowany magazyn Wildberries w obwodzie moskiewskim (16.08)
Pożar magazynu Wildberries w miejscowości Kolodino pod Moskwą (16.08)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/STRINGER
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Co najmniej sześć osób zginęło, a cztery zostały ranne w wyniku ukraińskich ataków na obwód biełgorodzki - przekazały rosyjskie władze. Z kolei w nocnych atakach Rosji na wschodnią Ukrainę zginęły co najmniej cztery osoby. W niedzielę Ukraina zaatakowała też największy magazyn rosyjskiej platformy sprzedażowej Wildberries pod Moskwą. Na zdjęciach widać ogromny słup dymu wydobywający się z płonącego budynku.

Kijów i Moskwa od miesięcy nasilają ataki dalekiego zasięgu, w wyniku których rośnie liczba ofiar cywilnych. Jak podały w poniedziałek rano władze rosyjskiego przygranicznego obwodu biełgorodzkiego, sześć osób zginęło, a cztery zostały ranne po serii ukraińskich ataków dronowych. Do jednego z nich doszło w Kołoskowie, około 15 km od granicy z Ukrainą.

W niedzielę Ukraina przeprowadziła też zmasowany atak na Moskwę. Według Rosjan, na stolicę wysłane zostało ponad 600 dronów. Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow określił go jako "jeden z najpoważniejszych w ostatnim czasie". Trafiony został między innymi największy magazyn platformy sprzedaży internetowej Wildberries w miejscowości Koledino niedaleko rosyjskiej stolicy.

Ogółem w niedzielę całym kraju zestrzelonych przez rosyjską obronę powietrzną zostało ponad 800 dronów - twierdzi rosyjski resort obrony. Tego dnia w wyniku ataków ukraińskich dronów zginęło 11 osób - poinformowała z kolei agencja AFP.

Zaatakowany magazyn Wildberries w obwodzie moskiewskim (16.08)
Zaatakowany magazyn Wildberries w obwodzie moskiewskim (16.08)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/STRINGER

Rosyjski atak na obwody sumski, zaporoski i odeski

Drony na Ukrainę nieprzerwanie wysyła również Rosja. "Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku ataków wroga na rejon zaporoski" - przekazał w poniedziałek gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow na Telegramie. Jak dodał, ogółem w ciągu ostatniej doby Rosjanie "przeprowadzili 1217 ataków na 60 miejscowości" w regionie. Również dwie osoby zginęły po rosyjskim ataku na obwód sumski. Jak przekazały lokalne władze, to 75-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta.

W poniedziałek rano Rosja zaatakowała również ważny ukraiński port na Dunaju w obwodzie odeskim - Izmaił. Pożar został już ugaszony - przekazał gubernator obwodu odeskiego ‌Oleh Kiper. Jak jednak dodał, w ataku uszkodzony został cywilny statek pływający pod banderą Togo, a cztery osoby na jego pokładzie zostały ranne.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Wojna w UkrainieRosjaUkrainaMoskwa
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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