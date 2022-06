Timothy Snyder: Putin chce zagłodzić miliony osób w Afryce i Azji, by wygrać w Europie

Rosjanom mówi się, że wielki głód wywołany przez Stalina był przypadkowy, a Ukraińcy to naziści, co sprawia, że kradzież i blokada ukraińskiego zboża wydają się dopuszczalne - napisał w mediach społecznościowych amerykański historyk Timothy Snyder. Ocenił, że Władimir Putin planuje zagłodzić miliony osób w Afryce i Azji, by w ten sposób wygrać wojnę w Europie. "Groza putinowskiego planu głodowego jest tak wielka, że trudno nam ją pojąć" - dodał.