"Łańcuch trafia w ziemię z siłą nawet tysiąca kilogramów". Ulepszona koparka ma pomóc w wykrywaniu min

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 538 dni. Na wschodzie Ukrainy rosyjskie wojska przegrupowują się i przygotowują do ataku - poinformowała we wtorek Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy, cytowana przez agencję Ukrinform. Od ubiegłego tygodnia obserwowana jest mniejsza liczba ostrzałów i ataków na wschodzie ze strony rosyjskich wojsk - powiedziała Malar. "Ale to w ogóle nie oznacza, że wróg wycofuje się, że zrezygnował ze swoich planów" - zaznaczyła. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.