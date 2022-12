Nazywają to "telefonem do Putina". Wróciła rosyjska tortura z czasów czeczeńskich

Rosyjskie tortury

Adwokatka zaznaczyła, że większość osób, którym udało się powrócić, była torturowana psychicznie lub fizycznie, "a prawie wszystkim grożono wyrządzeniem krzywdy ich rodzinom". "ZMINA" od przetrzymywanych wielokrotnie słyszała m.in. o używaniu elektryczności podczas tortur. - Rosjanie nazywają tę metodę "telefonem do Putina", podczas niej druty pod napięciem przyczepia się do ciał ludzi: do genitaliów, a w przypadku kobiet do piersi - powiedziała Okhotnikowa. Jak dodała, to "technika znana z wojen czeczeńskich". - To tak jakby Rosjanie mieli jakąś encyklopedię, w której starzy żołnierze przekazują wiedzę nowym, którzy ją dalej rozwijają. Rosja to duży kraj, mogliby być kreatywni w wielu rzeczach, ale zdecydowali się być kreatywni w zadawaniu bólu - powiedziała.