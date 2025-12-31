Logo strona główna
Świat

Tańce i koncerty w miejscu, które Rosja "zmieniła w zbiorowy grób"

EN_01669740_0730
Nagranie z teatru w Mariupolu przed rosyjskim atakiem
Źródło: TVN24
Rosja otworzyła Teatr Dramatyczny w okupowanym ukraińskim Mariupolu - informują media. Ten sam, który rosyjskie siły zbombardowały w 2022 roku, grzebiąc w gruzach chroniących się tam cywilów. "Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za odebranie życia niewinnym ludziom" - komentuje ukraiński MSZ. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rosyjskie władze okupacyjne w Mariupolu zainaugurowały w ostatnich dniach grudnia działalnosć odbudowanego teatru. "Teatr Dramatyczny w Mariupolu ponownie otworzył swoje drzwi dla widzów" - portal DW cytuje Denisa Puszylina, prorosyjskiego lidera w okupowanym obwodzie donieckim.

Ukraiński MSZ nazywa otwarcie zniszczonego wcześniej przez rosyjskie wojska teatru celową próbą uniknięcia odpowiedzialności. "Rosja organizuje uroczystości z okazji tzw. ponownego otwarcia teatru, któremu towarzyszą tańce, koncerty i uroczystości - dokładnie w miejscu, gdzie zginęli cywile z Mariupola" - czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu spraw zagranicznych, zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"'Odbudowa' teatru jest cyniczną próbą zatarcia śladów zbrodni wojennej i wpisuje się w agresywną politykę rusyfikacji miasta. Repertuar teatru składa się w dużej mierze ze sztuk rosyjskich pisarzy" - oświadczyły ukraińskie władze miasta w komunikatorze Telegram.

"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój
Dowiedz się więcej:

"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój

Teatr Dramatyczny w Mariupolu - symbol i "masowy grób"

"W marcu 2022 roku Rosja zrzuciła bombę lotniczą na Teatr Dramatyczny w Mariupolu, gdzie schroniły się setki osób, w tym dzieci. Celowo zamieniła to miejsce w masowy grób, popełniając rażącą zbrodnię wojenną" - czytamy w oświadczeniu ukraińskiego MSZ.

Od lutego do maja 2022 roku 430-tysięczny Mariupol został niemal zrównany z ziemią przez rosyjskie wojska. A zbombardowanie teatru 16 marca 2022 roku stało się jedną z najbardziej przerażających zbrodni i jednym z symboli tej wojny. "Przed teatrem został umieszczony napis 'DZIECI', by bez żadnej wątpliwości pokazać, że w środku ukrywają się przed rosyjskim atakiem cywile - w tym najmłodsi mieszkańcy Mariupola. Ale nie powstrzymało to Rosji przed atakiem, a stało się kolejnym powodem do niego" - przypomina we wpisie ukraińskie MSZ.

Według Associated Press w wyniku ataku mogło zginąć około 600 osób, natomiast wcześniejsze szacunki podawane przez stronę ukraińską mówiły o około 300 ofiarach śmiertelnych. Podczas oblężenia Mariupola zniszczone zostało 90 proc. miasta, a zginęło około 8 tys. osób - to już dane Human Rights Watch, cytowane przez DW.com.

Napisy "dzieci" w pobliżu zbombardowanego teatru w Mariupolu
Napisy "dzieci" w pobliżu zbombardowanego teatru w Mariupolu
Źródło: Maxar

Rosja nie przyznaje się do zbombardowania placówki i twierdzi, że do eksplozji doszło poprzez detonację ładunku wybuchowego, który miał się znajdować wewnątrz budynku. "Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za odebranie życia niewinnym ludziom i za ludobójstwo na narodzie ukraińskim" - kończy swoje oświadczenie ukraiński MSZ.

Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
Źródło: Petro Andriuszczenko/Telegram

Cytowany wcześniej przez media Jewgienij Sosnowski, fotograf, który współpracował z mariupolskim teatrem przed rosyjską napaścią, stwierdził, że "nie potrafi tego nazwać inaczej niż cynizmem". "W tym miejscu powinien stać pomnik ku pamięci mieszkańców Mariupola, którzy zginęli podczas rosyjskiego oblężenia miasta, a nie miejsce rozrywki" - podkreślał.

30
30.05.2022 | Przeżył atak na teatr w Mariupolu. "Zobaczyłem, jak na moją żonę lecą metalowe drzwi, to była sekunda"
Źródło: Arleta Zalewska | Fakty TVN

Autorka/Autor: am

Źródło: DW, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/East News

