Mechanik z Kijowa opowiada, jak próbował zatopić jacht rosyjskiego oligarchy - ale został aresztowany

Lady Anastazja to luksusowy, okazały jacht. Taras Ostapczuk z Kijowa przez dziesięć lat pracował na nim jako starszy mechanik. Co wakacje widywał tam Aleksandra Michejewa, rosyjskiego oligarchę, dyrektora agencji zbrojeniowej. Dlatego uznał, że jacht należy do Michejewa. Gdy zobaczył w mediach atak rakietowy na Kijów, rozpoczął swoją własną wojnę z Rosją. Postanowił zatopić Lady Anastazję.

Lady Anastazja to luksusowy, okazały jacht. Jest długi na 156 stóp, w jego głównej kabinie znajduje się wanna z marmuru karraryjskiego, a na pokładzie słonecznym jacuzzi, tak zainstalowane, by ruch statku nie zmniejszał komfortu kąpieli. Są także komfortowe kabiny dla dziesięciu gości.

Gdy 26 lutego Lady Anastazja zacumowała na Majorce, załoga jachtu liczyła dziewięć osób. Jako starszy mechanik od dziesięciu lat pracował na nim Taras Ostapczuk, 55-letni Ukrainiec z Kijowa. Bardzo lubił swoją pracę. Teraz jednak to się zmieniło.

Trwała trzecia doba inwazji Rosji na Ukrainę. Ostapczuk zobaczył w mediach atak rakietowy na budynek mieszkalny w Kijowie, bardzo podobny do tego, w którym mieszkał z żoną. - Mój dom może być następny - pomyślał wtedy inżynier, cytowany przez CNN. Dlatego postanowił zatopić jacht. - To był mój pierwszy krok w wojnie z Rosją - wyjaśnia.

Michejew, rosyjski oligarcha, wypoczywał tu z rodziną

Ostapczuk powiązał zniszczenia w Kijowie z człowiekiem, którego uważa za właściciela Lady Anastazji. Chodzi o rosyjskiego oligarchę Aleksandra Michejewa, dyrektora generalnego rosyjskiej agencji Rosoboroneksport, pośredniczącej w handlu produktami, technologiami i usługami związanymi z przemysłem zbrojeniowym. Jeszcze wtedy Michejew nie był objęty amerykańskimi sankcjami (na listę trafi 15 marca).

Aleksandr Michejew, rosyjski oligarcha, dyrektor Rosoboroneksport aviation-images.com/Universal Images Group via Getty Images

CNN próbowała skontaktować się z Michejewem, by zweryfikować, czy rzeczywiście jest właścicielem Lady Anastasji. Rzecznik Rosoboronexportu odpowiedział stacji mailowo, że firma „nigdy nie komentuje żadnych informacji na temat życia osobistego pracowników i ich własności, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej. "

Starszy mechanik jachtu nie miał jednak wątpliwości. - No cóż. Jeśli stworzenie wygląda jak pies, szczeka jak pies, gryzie jak pies, to jest to pies. Dlatego jeśli przez dziesięć lat na tym jachcie wypoczywał tylko pan Michejew i jego rodzina, to myślę, że jest on na pewno prawdziwym właścicielem tego jachtu - wyjaśnia.

Próbował zatopić łódź, ale członkowie załogi wezwali policję

26 lutego Ostapczuk poszedł do maszynowni Lady Anastazji. Tam otworzył zawór podłączony do kadłuba statku. Gdy woda wlała się do środka, otworzył kolejny zawór w kwaterach załogi.

"Lady Anastazja", którą próbował zatopić mechanik z Ukrainy JUAN MEDINA / Reuters / Forum

- Oprócz mnie na pokładzie było trzech członków załogi - opowiada Ostapczuk. Jak wspomina, oświadczył kolegom po rosyjsku, że łódź tonie i muszą ją opuścić.

Członkowie załogi też byli Ukraińcami. Ale z obawy, że przez Ostapczuka stracą pracę, zaczęli krzyczeć na niego, że oszalał. Potem wezwali władze portu i policję. Robotnicy portowi przynieśli pompę wodną i zapobiegli zatonięciu jachtu.

Starszy mechanik został aresztowany. - Złożyłem na policji oświadczenie, że próbowałem zatopić łódź w politycznym proteście przeciwko rosyjskiej agresji - powiedział CNN. - Musisz wybrać: albo jesteś z Ukrainą, albo nie. Musisz wybrać, czy będzie Ukraina, czy będziesz miał pracę. Nie potrzebuję pracy, jeśli nie mam Ukrainy - dodał.

Ostapczuk wyszedł z aresztu i wrócił do Ukrainy walczyć z Rosją

27 lutego Taras Ostapczuk został zwolniony z aresztu i wrócił do Ukrainy. - Teraz służę w armii i mam nadzieję, że moja służba przybliży nasze zwycięstwo - powiedział CNN.

15 marca władze hiszpańskie tymczasowo zatrzymały Lady Anastazję. Ustalają, czy podlega ona sankcjom europejskim i czy można ją skonfiskować.

